استمرار هطول الأمطار لليوم الثانى على المدينة المنورة

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم السبت، بهطول أمطار متفرقة، تشهدها المدينة المنورة لليوم الثانى على التوالى، تراوحت ما بين الخفيفة والمتوسطة، مصحوبة بزوابع رعدية.





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