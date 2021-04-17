الوكالة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %

جدة - نرمين السيد - أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 بالمئة بمفاعلها الواقع فوق الأرض فى منشأة نطنز مؤكدة بذلك بيانات سابقة من مسؤولين إيرانيين.





وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، قالت الوكالة فى بيان "تحققت الوكالة اليوم من أن إيران بدأت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم عند مستوى 60 بالمئة".

وأضافت أن السلطات الإيرانية أخبرتهم بأن مستوى تخصيب اليورانيوم بلغ 55,3%، مشيرين إلى أخذ عينة للتحقق من مستوى التخصيب.

وكان مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحى، قال أمس الجمعة للتلفزيون الرسمى، إن بإمكان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 60% بسرعة نسبية.

وأضاف فى التلفزيون الحكومى "قمنا بتخصيب اليورانيوم إلى 20% فى غضون ساعة، ويمكن أن نرفع المستوى إلى 60% فى نفس الفترة الزمنية".

وأشار إلى أن وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أنتجت 25 كيلوجراماً من اليورانيوم المخصب، بنسبة 20% فى أقل من شهر وهى بصدد إنتاج 1.000 جهاز طرد مركزى سريع.

ووفقاً للاتفاق النووى الدولى، يسمح لإيران فقط بتخصيب اليورانيوم بدرجة تقل عن 4%، ولصنع قنبلة نووية يجب أن يتم تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90%.

وحذر صالحى من أن إيران ستزيل بالكامل بعض كاميرات المراقبة من المنشآت النووية الإيرانية، إذا لم ترفع العقوبات الأميركية عن إيران خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.