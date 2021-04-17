الوكالة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %

وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، قالت الوكالة فى بيان "تحققت الوكالة اليوم من أن إيران بدأت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم عند مستوى 60 بالمئة".
وأضافت أن السلطات الإيرانية أخبرتهم بأن مستوى تخصيب اليورانيوم بلغ 55,3%، مشيرين إلى أخذ عينة للتحقق من مستوى التخصيب.
وكان مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحى، قال أمس الجمعة للتلفزيون الرسمى، إن بإمكان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 60% بسرعة نسبية.
وأضاف فى التلفزيون الحكومى "قمنا بتخصيب اليورانيوم إلى 20% فى غضون ساعة، ويمكن أن نرفع المستوى إلى 60% فى نفس الفترة الزمنية".
وأشار إلى أن وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أنتجت 25 كيلوجراماً من اليورانيوم المخصب، بنسبة 20% فى أقل من شهر وهى بصدد إنتاج 1.000 جهاز طرد مركزى سريع.
ووفقاً للاتفاق النووى الدولى، يسمح لإيران فقط بتخصيب اليورانيوم بدرجة تقل عن 4%، ولصنع قنبلة نووية يجب أن يتم تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90%.
وحذر صالحى من أن إيران ستزيل بالكامل بعض كاميرات المراقبة من المنشآت النووية الإيرانية، إذا لم ترفع العقوبات الأميركية عن إيران خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
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