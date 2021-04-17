وفى كنيسة سان جورج التى تزوج فيها هارى وميجان فى 2018، وأصبحت الجنازة أول مناسبة يلتقى فيها الأمير البريطانى هارى بأفراد عائلته منذ المقابلة المدوية التى أجراها الزوجان مع أوبرا وينفرى فى مارس.
وينتهى بمراسم دفن الأمير فيليب الحداد الوطنى، الذى تم إعلانه فى أعقاب وفاة زوج الملكة فى 9 أبريل الجارى عن عمر ناهز 100 عام.
وقال مصدر مطلع إن زوجة الأمير البريطانى هارى، ميجان، تابعت جنازة الأمير فيليب من منزلها فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعدما نصحها طبيبها بعدم السفر وهى حامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى أول لقاء منذ المقابلة المدوية.. الأمير هارى يشارك فى جنازة دوق إدنبرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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