فى أول لقاء منذ المقابلة المدوية.. الأمير هارى يشارك فى جنازة دوق إدنبرة

جدة - نرمين السيد - سار الأمير هارى فى الموكب خلف نعش جده الأمير فيليب دوق إدنبرة، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وذلك مع أعضاء آخرين بالعائلة الملكية يتقدمهم والده الأمير تشارلز وشقيقه الأمير وليام.





وفى كنيسة سان جورج التى تزوج فيها هارى وميجان فى 2018، وأصبحت الجنازة أول مناسبة يلتقى فيها الأمير البريطانى هارى بأفراد عائلته منذ المقابلة المدوية التى أجراها الزوجان مع أوبرا وينفرى فى مارس.

وينتهى بمراسم دفن الأمير فيليب الحداد الوطنى، الذى تم إعلانه فى أعقاب وفاة زوج الملكة فى 9 أبريل الجارى عن عمر ناهز 100 عام.

وقال مصدر مطلع إن زوجة الأمير البريطانى هارى، ميجان، تابعت جنازة الأمير فيليب من منزلها فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعدما نصحها طبيبها بعدم السفر وهى حامل.