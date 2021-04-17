سقوط 6 قذائف هاون على مقر للحشد الشعبى فى كركوك

جدة - نرمين السيد - وسقطت 6 قذائف هاون على مقر الفوج التابع لخالد المفرجى الواقع فى قرية البو شهاب فى قاطع داقوق بمحافظة كركوك بالعراق.

إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية بسقوط قتيل و5 جرحى، 3 منهم من الحشد التابع لخالد المفرجى، و2 من عناصر الجيش العراقى.

ومساء الأربعاء الماضى، استهدف مطار أربيل فى كردستان العراق بصواريخ، سقط أحدها على قاعدة أميركية فى المطار.

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب الكردى أنه جرى استهداف مطار أربيل بصاروخ واحد، فيما قال محافظ أربيل إن السلطات بدأت فى "التحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".