روسيا تطرد قنصل أوكرانيا.. والأخيرة ترد بالمثل

جدة - نرمين السيد - أمهلت الخارجية الروسية، اليوم السبت، القنصل الأوكرانى فى سان بطرسبرج حتى الخميس المقبل لمغادرة روسيا، وذلك بعد احتجازه على خلفية تلقيه "معلومات سرية"، فيما استدعت القائم بأعمال السفير الأوكرانى بروسيا، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وقال جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، إنه تم احتجاز القنصل الأوكرانى فى سانت بطرسبرج، ألكسندر سوسونيوك، الجمعة، "خلال اجتماع مع أحد الروس، حيث تلقى معلومات ذات طبيعة سرية واردة فى قواعد بيانات وكالات إنفاذ القانون وجهاز الأمن الفدرالى"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وقال جهاز الأمن الاتحادى الروسى فى بيان "هذا النشاط غير متوافق مع وضع موظف دبلوماسى ومناهض للاتحاد الروسى. سيتم التعامل مع الدبلوماسى الأجنبى وفق القانون الدولى"، بحسب رويترز.

وقالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان إن أمرا صدر للدبلوماسى الأوكرانى بمغادرة البلاد فى غضون 72 ساعة اعتبارا من 19 أبريل.

وأوضح الناطق باسم الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، أن سوسونيوك أُطلق سراحه من الحجز ويتواجد على أرض دبلوماسية أوكرانية.

وردا على الإجراء الروسى، قررت أوكرانيا طرد دبلوماسى كبير فى السفارة الروسية بكييف من البلاد، ردا على إعلان موسكو القنصل العام الأوكرانى فى سان بطرسبورج شخصية غير مرغوب فيها بتهمة تلقى معلومات سرية، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وأعربت وزارة الخارجية الأوكرانية فى بيان أصدرته اليوم السبت عن احتجاجها الشديد على توقيف أجهزة الأمن الروسية أمس القنصل العام الأوكرانى ألكسندر سوسونيوك، وعلى مطالبته بمغادرة أراضى روسيا حتى 21 أبريل القادم.

ويأتى ذلك وسط تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، وسط حشد عسكرى روسى على طول الحدود مع منطقة شرق أوكرانيا الخاضعة لسيطرة المتمردين المدعومين من روسيا.