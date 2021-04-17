طريقة تشغيل الواتساب برقم وهمي لعمل حساب وهمي علي الواتس اب

طريقة تشغيل الواتساب برقم وهمي، كثيراً ما يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي علي طرق لتشغيل حسابتهم علي مواقع التواصل بأرقام وهمية حتي يتمكن من أن يكون له أكثر من حساب علي السوشيال ميديا وخاصة حساب الواتس اب هناك الكثير من أصدرات برنامج الواتساب منها منه الواتس اب الأزرق والواتس اب الذهبي وكل ذلك يمكنك تشغيل حساب الواتس اب برقم وهمي باتباع الخطوات التي سيتم شرحها.

ماهو تطبيق الواتساب؟

هو عبارة عن تطبيق من ضمن تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي فهو ضمن مجموعة ممتلكات شركة فيس بوك ويعتبر الواتساب هو تطبيق مراسلة يتم التواصل وإرسال الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت والتواصل بين الأصدقاء ومشاركة الحالات بين الأصدقاء يمكنك تثبيت وتحميل تطبيق الواتساب من متجر جوجل بلاي أو من خلال نظام هرموني أو اس.

يمكنك عمل الكثير من الطرق لتشغيل تطبيق الواتس اب برقم وهمي دون الحاجة إلي وجود رقمك الحالي ويمكنك استخدام تلك الحساب في التواصل بطريقة طبيعية جداً.

يمكنك عمل حساب واتس اب برقم وهمي باستخدام برنامج burner وهو من البرامج التي توفر علي مستخدميه عدد كبير من الأرقام الوهمية التي يمكن أن يستخدمها في عمل حسابات علي الواتساب ويمكنك أخذ من هذا البرنامج رقم مجهول لمدة أسبوع ويمكن تجديد المدة بمبلغ مدفوع لمدة طويلة ويمكن تثبيت البرنامج من متجر جوجل بلاي من الجوال بطريقة عادية.

يمكنك استخدام برنامج textplus وهو يعمل علي جميع الهواتف الاندرويد والايفون والهواوي بدون مشاكل وهو سهل في الاستخدام ويمكنك من استخدام أرقام وهمية لعمل حساب وهمي علي الواتساب اب ويتميز ان الرقم به مجاني لمدة طويلة ويمكنك أيضآ التثبيت من جوجل بلاي googleplay من الجوال الخاص بك بكل سهولة أو جوجل ستور.

ويمكنك عند عمل طريقة تشغيل الواتساب برقم وهمي استخدام برنامج secure messanger safeum وذلك البرنامج أصبح من أكثر البرامج المميزة السهلة السريعة التي تمكنك من استخدام رقم وهمي لعمل حساب مباشرة بطريقة مجانية ولكن سيطلب منك البرنامج الحصول علي رمز الخاص بمنطقتك يمكنك كتابة رقم 371 كرمز لمنطقتك ويمكنك استخدام هذا البرنامج بكل سهولة لعمل حساب وهمي.

بعد الحصول علي الرقم الوهمي من أحد البرامج السابق ذكرها.

نثبت الواتساب من جوجل بلاي google play.

ثم نثبت التطبيق وفي تحديد منطقتك حدد رقم 1 ثم ضيف الرقم الوهمي إلى حساب الواتس اب.

سيصلك رسالة بها رمز التأكيد ضع رمز التأكيد في الواتساب.

سيتم تفعيل حسابك بنجاح.

وستحصل علي طريقة تشغيل الواتساب برقم وهمي.

طريقة تشغيل الواتساب برقم وهميكيفية تشغيل الرقم الوهمي علي الواتس اب