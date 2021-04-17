مولود جديد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

الأبناء والذرية من أكثر النعم التي يعطيها الله عز وجل للإنسان فالأبناء هم مصابيح الديار التي نعيش فيها وهم امتداد للآباء فعندما دعا النبي زكريا عليه السلام قال ( رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين) رزقنا الله وإياكم الذرية الصالحة التي تكون لنا عونا في الحياة الدنيا وتكون لنا في الآخرة عمل صالح لا ينقطع ثوابه.

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

يعد الأمير محمد بن سلمان الابن السادس للملك سلمان بن عبد العزيز ولد الأمير في الحادي والثلاثون من شهر أغسطس عام 1985 م تلقي تعليمه في مدارس الرياض وكان من بين العشرة الأوائل في المملكة في المرحلة الثانوية وحاز الأمير علي الترتيب الثاني على دفعته في المرحلة الجامعية بدأ في العمل السياسي عام 2007 م حين شغل منصب مستشار متفرغ وتم تعينه وليا للعهد في عام 2017 م.

زوجة ولي العهد محمد بن سلمان

تزوج الأمير محمد بن سلمان من ابنه عمه الأميرة سارة بنت مشهور عام 2008 م وغالبا لا تظهر الأميرات في الإعلام لإنهن يرغبن في العيش في حياة هادئة بعيدا عن السياسة.

الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبد العزيز

يعد الأمير الصغير سلمان بن محمد بن سلمان هو الابن الأكبر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والذي لم يظهر ألا مرتين فقط منذ ولادته في وسائل الإعلام وقد لاحظ وتكلم الكثير عن الشبه الكبير بين الأمير الصغير وبين أبيه الأمير محمد وجده فخامة الملك سلمان حفظه الله وولي العهد السعودي لديه خمسة من الأبناء هم سلمان بن محمد ومشهور بن محمد وفهده بنت محمد ونوره بنت محمد وأخيرا عبد العزيز بن محمد.

عبد العزيز بن محمد بن سلمان الابن الخامس لولي العهد

تداول الكثير من النشطاء أن الأمير محمد بن سلمان قد رزق بمولوده الخامس والذي اسماه عبد العزيز بن محمد حفظه الله.