الآن تسجيل دخول منصة إحسان Ehsan الخيرية برعاية سدايا SDAIA الخير، من ضمن مبادرات الخير بشهر الخير فقد تم أطلاق منصة إحسان الخيرية والتي تم أطلاقها ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري ومن أول المسهمين بتلك الحملة ولى العهد السعودي فقد ساهم بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي ووهبها للأعمال الخيرية والإنسانية ومبادرة جميلة ولافتة من سموه.

وتم أطلاق منصة إحسان الخيرية اليوم السبت وهى منصة إلكترونية هدفها الخير ودعم الأغنياء للمحتاجين و الفقراء وقد لاقت المنصة إقبالا فقد جمعت مبالغ باهظة بعد أطلاقها ببضع ساعات قليلة.

منصة إحسان الخيرية

وتتعدد التساؤلات حول ما هي منصة إحسان؟… منصة إحسان هي منصة خيرية إلكترونية تابعة لجهة رسمية فقد تبنتها وأطلقتها هيئة “سدايا” السعودية ـ الهيئة الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي بالمملكةـ وقد حضر افتتاح المنصة العديد من رجال الأعمال السعوديين، وبعد أطلاقها وفي زمن لم يتعد الساعتين جمعت المنصة الخيرية مبلغ مالي تعدى 70 مليون ريالاً سعودياً.

وتهدف تلك المنصة الخيرية لتحفيز قيم الخير والعطاء والتذكير بالقيم الإنسانية وهدفها الأول دعم المحتاجين وتشجيع رجال الأعمال وكل من كان ميسور الحال لعمل الخير والعمل على سد حاجات الفقراء.

وكان أول المشاركين بتلك الحملة ـالحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة العربية السعوديةـ ولى العهد السعودي محمد بن سلمان وبادر بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي، وتبعه خادم الحرمين الشريفين ووهب مبلغ 20 مليون ريالاً سعودياً لمنصة إحسان الخيرية.

وتستمر تلك الحملة طوال شهر الخير لتعزز الإحساس بالفقراء والمحتاجين ومحاولة سد حاجاتهم، ولتعزيز القيم الإنسانية وقيم العطاء لدي الأغنياء.

الاستفادة من منصة إحسان الخيرية وطريقة دخول مباشر لها

وإذا تسائل من له حاجه كيف استفيد من تلك المنصة؟… الإجابة أن تلك المنصة الخيرية توفر التبرعات لمن هم بداخل المملكة أو خارجها لتساهم في سد بعض حاجاتهم، مثل:

تقديم الدعم للدول الفقيرة والدول تحت الاحتلال. سد ديون الغارمين والغارمات وإنقاذهم من السجن. التبرع للقيام بالعمليات الجراحية. تقديم المساعدات لكفالة الأيتام. تقديم المساعدات لكفالة الرضع. إنشاء المباني السكنية وتقديمها للمحتاجين بدون مقابل. تمويل المشروعات الصغيرة والتنموية. والتكفل بالمصروفات التعليمية للمحتاجين. وسداد الديون لمن لا قدرة له. توفير الأجهزة الطبية للمبتورين وأصحاب الحاجات الخاصة.

وغيره من أعمال الخير تستطيع الاطلاع عليها عبر موقع المنصة الرسمي والتقدم بطلب للحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني للمنصة، وذلك بالإشراف الكامل من هيئة سدايا SDAIA السعوديه المتخصصة بالابتكارات والاختراعات.

ما هي خطوات التبرع عبر منصة Ehsan إحسان الخيرية؟

1ـ النقر على رابط منصة إحسان للأعمال الخيرية.

2ـ ثم الضغط على الأيقونة “تبرع الآن” بأعلى يسار الصفحة.

3ـ سيتم عرض كل مشروعات التبرع المتاحة.

4ـ اختر المشروع الذي تريد المشاركة به.

5ـ واختيار “تفاصيل الحالة” بعدها ستظهر بعض معلومات الحالة مثل:

رقم الحالة.

والقيمة التي تم التبرع بها.

والقيمة المتاح التبرع بها.

نسبة التبرع بالنسبة للمبلغ المتاح التبرع به.

ثم إدخال قيمة التبرع بالريال.

6ـ وإذا كنت تريد إرسال المبلغ كهدية للحالة وفرت المنصة أيقونة “أريد جعل هذه المساهمة هدية” وبعدها إكمال البيانات التالية:

اسم راسل الهدية.

اسم المرسل إليه.

ثم الضغط على أيقونة “تبرع الآن”

7ـ وإكمال بيانات التبرع فيمكن التبرع عبر الماستر كارد او الفيزا والبيانات مثل: