تونس تغلق المدارس حتى نهاية أبريل لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضافت أنه تقرر حظر استخدام المركبات انطلاقا من الساعة السابعة مساء للحد من حركة المواطنين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم غد الأحد 18 أبريل.

وتشهد تونس انتشارا متزايدا لفيروس كورونا المستجد، فيما ترجع السلطات ذلك لتفشى السلالة البريطانية شديدة العدوى.

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل 86 وفاة و2.401 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضى، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 281.777 والوفيات إلى 9.639 حالة.