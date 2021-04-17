بايدن: المعارض الروسى المعتقل نافالنى يعيش وضعا غير عادل على الإطلاق

جدة - نرمين السيد - وتأتى تصريحات بايدن، وسط أجواء دبلوماسية مشحونة بين موسكو وواشنطن؛ بسبب الحشد العسكرى الروسى على حدود أوكرانيا واتهامات واشنطن لموسكو بشن هجمات سيبرانية، حيث شهدت الأيام الماضية تبادلا للعقوبات وحظر كل من الدولتين دخول بعض الدبلوماسيين.

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