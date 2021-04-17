السعودية: إغلاق 18 مسجدًا بسبب إصابات بكورونا بين المصلين

جدة - نرمين السيد - أغلقت السعودية، اليوم السبت، 18 مسجدا مؤقتًا فى 6 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلق خلال 69 يومًا 628 مسجدًا، فُتح 598 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية فى إطار الحرص على سلامة المصلين.





وبينت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية - فى تقرير أوردته وكالة الأنباء السعودية- أن المساجد المغلقة عشرة بمنطقة القصيم رُصد عشر حالات إصابة بها، ومسجدين بالمنطقة الشرقية جرى رصد حالتى إصابة بها ،ومسجدين بمنطقة الرياض رُصد بها حالتا إصابة، ومسجدين بمنطقة جازان رُصد بها حالتا إصابة، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية بمعدل إصابة لكل مسجد. وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 8 مساجد اثنين بمنطقة الرياض واثنين بمنطقة الحدود الشمالية واثنين بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بالمنطقة الشرقية وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

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