فرنسا ترحب بدعم مجلس الأمن للحكومة الليبية فى الانتخابات المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأكدت السفارة، فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم السبت، أوردتها وكالة الأنباء الليبية، أن قرار مجلس الأمن يدعو إلى الانسحاب السريع للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ويؤكد أهمية الإدارة الشفافة والعادلة للموارد.

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