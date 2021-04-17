الشرطة الأمريكية توقف ممرضة هددت بقتل كامالا هاريس

جدة - نرمين السيد - وأفادت شبكة "إن بى سى" بأن شكوى جنائية رفعت ضد الممرضة نيفيان بيتى فيلبسن بعد أن وجهت تهديدات عديدة ضد هاريس، فى شكل مقاطع فيديو أرسلتها إلى زوجها الموجود فى السجن.

ويمكن سماع الممرضة وهى تقول فى مقاطع الفيديو: "كمالا هاريس ستموتين. أيامك باتت معدودة بالفعل. دفع لى شخص مبلغ 53 ألف دولار حتى أقضى عليك فقط، وسأقوم بالمهمة".

من جهتها، قالت والدة الممرضة إن ابنتها "مريضة وليست مدركة لما تقوم به" بسبب ظروفها الصعبة وتواجد زوجها فى السجن.