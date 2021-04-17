 هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب مدينة داتشا غربي تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر مدينة داتشا بولاية موغلا غربي تركيا.
وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان لها بأن الهزة وقعت عند الساعة 20:08 (بالتوقيت المحلي) قبالة سواحل داتشا ببحر إيجة.
وأوضحت أن الهزة وقعت على عمق 7.32 كلم، وعلى بعد 29.67 كلم من مركز مدينة داتشا.
وفي 13 نيسان الحالي، ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة قبالة سواحل الولاية.
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