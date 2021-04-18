كيفية التقديم في منصة احسان 1442 للحصول علي المساعدات وخطوات التسجيل

كيفية التقديم في منصة احسان، تلك المنصة الخيرية التي تم انطلاقها بهدف تقديم المساعدات المالية والعينية للفقراء من خلال تجميع التبرعات عبر المنصة، والتي تتيح إلى الراغبين حول العالم التسجيل في المنصة الإلكترونية عبر سلسلة فقرات سهلة للغاية، كما تتميز المنصة بالتيسير علي الراغبين في تقديم التبرعات في أي وقت وأي زمان.

تهدف منصة احسان علي تقديم العديد من الخدمات والتي من أبرزها التالي:



تعزيز قيم العمل الإنساني بين أفراد المجتمع الواحد وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.

زيادة رفع موارد القطاع الغير ربحي.

تسهيل الفرص علي الباحثين عن عمل الخير.

مساعدة القطاع الغير ربحي.

مساعدة الفقراء والمحتاجين.

لكي تقدم في منصة احسان عليك في البداية التسجيل أولا في المنصة الإلكترونية وفتح حساب جديد من خلال الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى رابط ehsan.sa .

. الضغط علي الصفحة الرئيسية ومنها الضغط علي الأيقونة الموجودة باليسار الخاص بتسجيل الدخول.

قم بتسجيل الاسم كامل.

قم بتسجيل البريد الإلكتروني.

قم بتسجيل رقم الجول.

قم بتسجيل رمز التحقق.

قم بالضغط علي إنشاء حساب جديد.

تم تأسيس منصة احسان بهدف تقديم التبرعات للمحتاجين في كافة أنحاء المملكة وخاصة من يعانون من ظروف مالية سيئة علي سبيل المثال الطلاب الراغبين في الحصول علي المصاريف الدراسية أو الأرامل أو الأيتام أو من يرغب في الحصول علي العلاج أو ما شابه ذلك، تم انطلاق هذه الحملة الخيرية الوطنية يوم السادس عشر من أبريل 2021 وفي نفس اليوم تبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 20 مليون ريال سعودي بهدف الدعم علي المحتاجين، وبعدها تزايد حملة التبرعات في المنصة، كما يمكنك التعرف علي كيف استفيد من منصة احسان.

يمكنك المساهمة في منصة احسان بأكثر من طريقة الطريقة الأولي هي إرسال رسالة قصيرة علي رقم 5005 من جوالك للمساهمة في العمل الخيري كما يمكنك المساهمة والتبرع عن طريق الدخول علي موقع احسان بعد أن قمت بالتسجيل كما في الفقرة السابق شرحها في اعلي المقال ثم اتبع التالي:

التوجه إلي رابط منصة احسان الخيرية. الضغط علي مشاريع. كتابة مبلغ التبرع في المكان المخصص له. الضغط علي التبرع الآن. تحديد طرق الدفع. يمكنك تحديد المرسل ألية أيضا التبرع من خلال تسجيل بيانات الراسل والمرسل ألية. في الختام الضغط علي ارسال.

وصلنا معكم إلي ختام كيفية التقديم في منصة احسان 1442 للحصول علي المساعدات وخطوات، ونرحب بجميع تعليقاتكم.