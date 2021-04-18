رابط منصة إحسان ehsan.sa وطريقة التسجيل في المنصة

طريقة التسجيل في منصة إحسان هو ما بدأ يبحث عنه خلال هذه الآونة العديد من الأشخاص الراغبين في الاستفادة من منصة إحسان الخيرية، والتي تقوم بتقديم المساعدات الخيرية للعديد من المستفيدين في المملكة العربية السعودية، وقد تم إنشاء منصة إحسان من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والتي تعرف باسم سدايا، حيث تقوم هذه المنصة في المساهمة في الأعمال الخيرية والغير ربحية، وترفع في أثر المشاريع والخدمات التنموية والغير ربحية، وقد تم إصدار منصة إحسان من خلال الأمر السامي رقم 48019.

الهدف من إنشاء منصة إحسان

وتهدف منصة إحسان إلى التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، والتعزيز من قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني لأفراد المجتمع، كما انها ترفع من مستوى الموثوقية والشافية للعمل الخيري في المملكة العربية السعودية.

وتقوم منصة إحسان بتسهيل عمليات التبرع من كافة الأماكن، وتساعد في تغطية العديد من الأعمال الخيرية في العديد من المجالات مثل: التعليم، الصحة، والأنشطة الاجتماعية، وغيرها من الأعمال الأخرى التي تساهم فيها المنصة.

رابط منصة إحسان الالكترونية للعمل الخيري

ومن أجل الإطلاع على كافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها منصة إحسان الالكترونية فكل ماعليكم هو زيارة موقع منصة إحسان على الإنترنت من خلال رابط المنصة وعنوانه هو ehsan.sa وسيتم عرض كافة الأنشطة والتبرعات التي تتم من خلال منصة إحسان الالكترونية بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها المنصة للعديد من المستفيدين.

منصة إحسان تسجيل الدخول

ومن أجل تسجيل الدخول إلى منصة إحسان الخيرية فكل ماعليكم هو القيام بالدخول إلى موقع منصة إحسان الالكترونية ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر تسجيل الدخول الذي يظهر لكم أعلى يسار الشاشة.

يتم كتابة رقم الجوال الخاص بالمستخدم ثم رمز التحقق ثم الضغط على إرسال رمز التحقق.

التسجيل في منصة إحسان الخيرية

وللتسجيل بحساب جديد في منصة إحسان الخيرية في حال عدم أن سبق لكم التسجيل فيها فكل ماعليكم هو الضغط على إنشاء حساب الذي يظهر أسفل شاشة تسجيل الدخول وسيتم فتح صفحة التسجيل أو من خلال الذهاب بشكل مباشر إلى رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية عبر ehsan.sa/auth/register وسيتم توجيهكم بشكل تلقائي إلى صفحة التسجيل في منصة إحسان حيث سيقوم المستخدم بكتابة الاسم والبريد الالكتروني ورقم الجوال ورمز التحقق الذي يظهر لكم على الشاشة ثم الضغط على إنشاء حساب جديد، وبهذا يكون قد تم إنشاء حساب جديد في منصة إحسان يمكن تسجيل الدخول به إلى المنصة في أي وقت آخر.