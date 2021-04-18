كيفية الاستفادة من منصة احسان ehsan.sa “سدايا” تقديم المستفيدين ومجالات التبرع الشرعية

تعاظمت عملية البحث عن كيفية الاستفادة من منظومة منصة جميعة احسان ehsan.sa للعمل الخيري والتي تم انطلاق فاعلياتها مع بداية رمضان، كما تنامى البحث عن طريقة وكيفية التسجيل والتقدم على منصة احسان التابعة لمنظمة سدايا الخيرية، حيث تقوم المنصة بتلبية الاحتياجات الفعلية للمحتاجين من مواطني المملكة، وذلك بعد تلق التبرعات من الجهات والمؤسسات والأفراد، أما عن التساؤل الذي يتردد مؤخراُ، عن ما هي منصة إحسان الخيرية، فسنجيب من خلال هذا التقرير غن أهداف المنصة وماهيتها، علي منصة احسان 1442 هو ما يبحث عنه سكان المملكة العربية السعودية الآن خاصة بعد أن قام ولي العهد السعودي بالتبرع ب10 خاصة بعد تلقيها تبرعات سخية من خادم الحرمين الشرفين وولي عهدة والكثير من الأمراء وأصحاب الأعمال.

ما هي منظومة منصة جميع احسان للأعمال الخيرية

وتجدر الإشارة إلى أن منصة إحسان هي منظومة للأعمال الخيرية، وهي جمعية وطنية تأسست وانطلق بعد صدور الأمر السامي رقم “48019”، وذلك من خلال الاعتماد الـذكاء الاصطناعـي والمنظومة الرقمية لإدارة شئون المنصة، وتهدف المنصة إلى الارتقاء بالمشروعات الخدمية التنموية، والسعي الدؤوب على استدامة تلك الخدمات، وذلك من خلال مشاركة مجتمعية تضم بين طياتها المؤسسات والشركات وأصحاب الأعمال، وكذلك بالتعاون بين القطاعات الحكومية والمشروعات الخاصة، خاصة الغير هادفة للربح، وتهدف المنصة أيضا إلى تعزيز الدور الذي تقوم به المملكة غي ريادة المشروعات التنموية والخيرية.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة احسان تتميز بأنها في متنـاول المواطنين والشركات والمؤسسات، حيث تعمل المنصة على سهولة عملية التبـرع فـي أي وقت ومن أي مكان، هذا وتتيح المنصة مجالات متنوعـة وعديدة لفـرص التبرع، والتي تشمل جميع مجالات العمل الخيـري، هذا ونتبع المنصة في أسلوب إداراتها أعلى المعايير الشفافة سواء كانت إدارية أو مالية.

القطاع التعليمي للطلاب والطالبات.

الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجا.

القطاع الصحي لعلاج المرضى والعمليات الجراحية.

إغاثة المحتاج.

المشروعات البيئية والتنموية.

رفع مستوى المعيشة وتوقير حياة كريمة للمواطنين.

سداد ديون الغارمين والغارمات.

وغيرها من الأعمال الخيرية الأخرى العديدة.

المستفيدين من منصة احسان للأعمال الخيرية ومجالات التبرعالتسجيل على منصة احسان للأعمال الخيرية

ويتم ذلك من خلال الموقع الرسمي لمنصة جمعية احسان، ويتم تسجيل الدخول بالرقم المحمول، أما عن خطوات التقديم على منصة احسان فهي كالتالي:

الدخول على رابط منصة إحسان.

إضافة اسم الراغب في التقديم.

إضافة البريد الإلكتروني في الخانة المُخصصة لذلك.

كتابة رقم الهاتف المحمول.

كتابة رمز التحقق.

الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

اللجنة الشرعية لمنصة احسان هذا وقد تم تأسيسي لجنة شرعية لمنصة احسان للأعمال الخيرية، وتضم هذه اللجنة في عضويتها عدد من الأعضاء البارزين في خيئة كبار العلماء بالمملكة، كما تضم أيضا أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة، أما عن أهداف اللجنة الشرعية للمنصة، فتتلخص في الإشراف على المنصة، والتأكد من الالتزام الشرعي وتطبيق الأحكام الشرعية في ‘إدارة الأعمال الخيرية والتنموية، وكذلك الأمور المُتعلقة بالزكاة والصدقة، وجميع الخدمات والمعاملات التي تقوم بها المنصة، هذا ويرأس اللجنة الشرعية للمنصة الشيخ الدكتور “عبد الله بن محمد المطلق” وهو عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.

ماهي منصة احسان

منصة احسان الوطنية للعمل الخيري

وتجدر الإشارة إلى أن التبرعات التي تلقتها المنصة بعد الدخول على رابط التقديم والسجيل على منصة احسان حتى وقت كتابة هذا التقرير قد تجاوزت 300 مليون ريال سعودي، أما عدد من قاموا بالتسجيل على المنصة فقد تجاوز نصف مليون سواء من المتبرعين أو المستفيدين وأصحاب الحاجات، والحالات الإنسانية، هذا وقد انطلقت حملة كبرى لتلقى التبرعات بدأت يوم الجمعة الماضي الموافق 4 من شهر رمضان الحالي 1442.

هذا وقد حاولنا أن نقدم لكم شرح تفصيل عن منصة إحسان للعمل الخيري وأوحه وكيفية الاستفادة من المنصة، والفئات الأحق بالاستفادة، وكذلك قد شرحنا طريقة التقديم والتسجيل على المنصة برقم الهاتف الجوال، وفي حال كان لديكم استفسارات أو تساؤلات تخص تلك المنصة الجامعة لجمعيات العمل الخيري، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات لطرح استفساراتكم.