خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 من الموقع الرسمي

تكافل وكرامة هي إحدى المبادرات الحكومية المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي أعلنت عنها في وقت سابق من أجل تقديم المساعدات المادية والاجتماعية للأشخاص المستحقين من مطلقات وأرامل وأصحاب الدخل غير المنتظم، وذوي الإحتياجات الخاصة، ومعاش كرامة المقدم من الوزارة إلى الأشخاص الذين أختصهم الله بإعاقة تزيد عن 50% وأيضا الأشخاص الذي يزيد عمرهم عن 65 سنة، نتابع وإياكم من خلال هذا المقال، الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالخطوات.الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
بإتباع الخطوات الآتية، يمكن إجراء الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بسلاسة دون أي صعوبة:
- يجب على المستخدم أن يتوجه إلى وزارة التضامن الأجتماعي
- ثم أدخل إلى البوابة للتعرف على معاش التكافل والكرامة.
- بعد دخول البوابة، أكتب الرقم الوطني كاملاً دون أخطاء، ويتكون من أربعة عشر رقماً.
- ثم أضغط على كلمة “استفسر”.
- ستفتح أمامك نافذة جديدة تحتوي على أسم المستخدم الرباعي ورقم البطاقة وحالة الطلب والمبلغ المراد استبداله، في حالة القبول.
- في حالة الرفض يذكر سبب الرفض مع إمكانية تقديم تظلم وشكوى أي بإدخال الرقم الوطني ثم الضغط على كلمة تسجيل شكوى وفي هذه الحالة يجب كتابة نص الشكوى بوضوح ورفض المستندات التي تؤكد أستحقاقك للمعاش التقاعدي والمطالبة.
سوف نقدم لكم أهم شروط الحصول علي معاش تكافل وكرامة من خلال متابعة التالي:
- يجب أن يكون لدى الأسرة التي تتقدم لبرنامج التكافل والكرامة أطفال تتراوح أعمارهم من حديثي الولادة حتى سن الثامنة عشرة، بشرط أن يكون الأطفال بين السادسة والثامنة عشرة في مراحل تعليمية مختلفة.
- الأشخاص الذين يتقدمون للبرنامج من المسنين الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو الذين يعانون من إعاقة أو مرض مزمن يمنعهم من العمل أو يقلل من قدرتهم على العم ، ويتم إثبات المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي أو الأيتام الذين لا يتلقون رعاية من الأب أو الأم.
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تكافل وكرامة هي إحدى المبادرات الحكومية المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي أعلنت عنها في وقت سابق من أجل تقديم المساعدات المادية والاجتماعية للأشخاص المستحقين من مطلقات وأرامل وأصحاب الدخل غير المنتظم، وذوي الإحتياجات الخاصة، ومعاش كرامة المقدم من الوزارة إلى الأشخاص الذين أختصهم الله بإعاقة تزيد عن 50% وأيضا الأشخاص الذي يزيد عمرهم عن 65 سنة، نتابع وإياكم من خلال هذا المقال، الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالخطوات.الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
بإتباع الخطوات الآتية، يمكن إجراء الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بسلاسة دون أي صعوبة:
- يجب على المستخدم أن يتوجه إلى وزارة التضامن الأجتماعي
- ثم أدخل إلى البوابة للتعرف على معاش التكافل والكرامة.
- بعد دخول البوابة، أكتب الرقم الوطني كاملاً دون أخطاء، ويتكون من أربعة عشر رقماً.
- ثم أضغط على كلمة “استفسر”.
- ستفتح أمامك نافذة جديدة تحتوي على أسم المستخدم الرباعي ورقم البطاقة وحالة الطلب والمبلغ المراد استبداله، في حالة القبول.
- في حالة الرفض يذكر سبب الرفض مع إمكانية تقديم تظلم وشكوى أي بإدخال الرقم الوطني ثم الضغط على كلمة تسجيل شكوى وفي هذه الحالة يجب كتابة نص الشكوى بوضوح ورفض المستندات التي تؤكد أستحقاقك للمعاش التقاعدي والمطالبة.
سوف نقدم لكم أهم شروط الحصول علي معاش تكافل وكرامة من خلال متابعة التالي:
- يجب أن يكون لدى الأسرة التي تتقدم لبرنامج التكافل والكرامة أطفال تتراوح أعمارهم من حديثي الولادة حتى سن الثامنة عشرة، بشرط أن يكون الأطفال بين السادسة والثامنة عشرة في مراحل تعليمية مختلفة.
- الأشخاص الذين يتقدمون للبرنامج من المسنين الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو الذين يعانون من إعاقة أو مرض مزمن يمنعهم من العمل أو يقلل من قدرتهم على العم ، ويتم إثبات المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي أو الأيتام الذين لا يتلقون رعاية من الأب أو الأم.
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