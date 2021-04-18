موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة الأحد 18 أبريل في الدوري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والزمالك، ينتظر عشاق كرة القدم المصرية والعربية الديربي الأشهر في الوطن العربي وأفريقيا، حيث يحتضن استاد القاهرة أحداث المباريات، وذلك ضمن مباريات الدوري الممتاز المصري، مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع، حيث يدخل المارد الأحمر اللقاء برغبة قوية نحو الفوز بالمباراة، وتحقيق ثلاث نقاط غالية وعلى غريمه التقليدي الزمالك، ويرغب المدير الفني للأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في تحقيق الفوز بثاني قمة له على التوالي، بعد الفوز الذي حققه على أبناء ميت عقبة قبل ذلك في نهائي دوري الأبطال، ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة جمعها من 11 مباراة، ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، وفي المقابل يبحث أبناء ميت عقبة إلى الثأر من هزيمة النهائي الأفريقي وتحقيق بطولة الدوري لمصالحة جماهيره الغاضبة، بعد الخروج من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وفيما يلي نستعرض معكم من خلال هذا المقال موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يستضيف استاد القاهرة الدولي أحداث مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، وتبدأ المباراة المنتظرة مساء يوم الأحد الموافق 18 أبريل 2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

21:30:- الساعة التاسعة ونصف بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

20:30:- الساعة الثامنة ونصف بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

22:30:- الساعة العاشرة ونصف بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة وفلسطين والأردن.

23:30:- الساعة الحادية عشر ونصف بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

19:30:- الساعة السابعة ونصف حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 14 10 3 1 20 6:23 17 33 2 المصري البورسعيدي 18 7 8 3 16 13:22 9 29 3 الاتحاد السكندري 17 8 4 5 17 20:22 2 28 4 الأهلي 11 8 3 0 23 5:23 18 27 5 بيراميدز 17 6 9 2 17 17:23 6 27 6 مصر المقاصة 17 7 5 5 17 21:19 -2 26 7 سيراميكا كليوباترا 18 6 7 5 16 20:22 2 25 8 سموحة 17 4 12 1 17 17:24 7 24 9 إنبي 17 6 6 5 17 18:19 1 24 10 الجونة 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 11 غزل المحلة 18 5 9 4 16 18:16 -2 24 12 أسوان 17 5 5 7 17 21:11 -10 20 13 طلائع الجيش 18 4 5 9 16 22:21 -1 17 14 وادي دجلة 18 3 7 8 16 22:15 -7 16 15 المقاولون العرب 17 4 3 10 17 25:17 -8 15 16 البنك الأهلي 17 2 8 7 17 20:14 -6 14 17 الإسماعيلي 18 2 8 8 16 24:16 -8 14 18 الانتاج الحربي 17 2 6 9 17 30:13 -17 12

ترتيب الدوري المصريالقنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية، الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري المصري الممتاز، لذلك سوف تنقل المباراة الهامة على قناة أون تايم سبورتس 1،2، ويعلق على المباراة كابتن مدحت شلبي وحاتم بطيشة وبلال علام وأيمن الكاشف.

المباراة الأهلي – الزمالك البطولة الدوري المصري الممتاز الموعد والتوقيت الأحد 18 أبريل – الساعة التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة الملعب استاد القاهرة الدولي القنوات الناقلة قنوات أون تايم سبورتس

بطاقة مباراة الأهلي والزمالك