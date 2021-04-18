كيف استفيد من منصة إحسان الخيرية وخطوات التسجيل للحصول على دعم الجمعيات الأهلية

كيف استفيد من منصة إحسان سؤال يتداول بين المواطنين الراغبين في التسجيل بالمنصة الخيرية بعد فتح باب التسجيل الإلكتروني فيها للحصول على الدعم المادي والعيني والسكني للمواطنين، والذي يتم بعدد من الشروط الخطوات كما يتم تحديدها من لوائح الجمعيات الأهلية بالمملكة، وقد تم فتح باب التسجيل كمستفيد وأيضا تم فتح باب التبرع على المنصة والذي افتتحه خادم الخرمين الشريفين بمبلغ 20 مليون ريال وولدة ولي العهد بمبلغ 10 مليون ريال.

الهيئات والمؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية

ما هي منصة إحسان وما هي مجالاتها الخيرية؟

في سبيل العمل الخيري الذي تقوده المملكة العربية السعودية تم تدشين المنصة الإلكترونية باسم منصة إحسان لتلقي تبرعات أهل الخير ورجال الأعمال وأيضا تسجيل المواطنين السعوديين ممن هم من مستحقي بند الذكاة، وتقوم الهيئة الوطنية للعمل الخيري بقبول تبرعات الهيئات والمؤسسات السعودية لأصحابها رجال الأعمال وأهل الخير كما تقوم بتوظيف التبرعات ليتم توزيعها على الجمعيات الأهلية التي تخدم الفئات الفقيرة في المجتمع، ولكن يجب التسجيل أولا كمستفيد عبر المنصة ليتم الحصول على الدعم من الجمعية الأهلية.

المجال التعليمي للأطفال الذين يتسربوا من التعليم لضيق ذات اليد، حيث يتم دعمهم لاستكمال العملية التعليمية.

المجال الصحي حيث يتم تقديم الدعم للمستشفيات التي تقدم العلاج المجاني للفقراء.

المجال الاجتماعي والمجال الإغاثي مثل توصيل المياه إلى المنازل وترميم تلك المنازل وما دون ذلك.

المجال البيئي والتقني.

مجالات عمل المنصة الخيريةكيف استفيد من منصة إحسان

يتم الاستفادة من المؤسسة الخيرية بالتسجيل في رابط المؤسسة الرسمي للحصول على الدعم ثم التوجه إلى الجمعية الأهلية التي تُعنى بالفئة التي يكون فيها المواطن ليتم صرف الدعم لها باسم المواطن المستفيد ثم يتم صرفه من الجمعية الأهلية له، ويكون التسجيل بشكل إلكتروني باتباع الخطوات التالية: