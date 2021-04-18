نظام نور الاستعلام عن النتائج برقم الهوية ورمز التحقق Noor Results 1442 لولي الأمر

ننشر رابط نظام نور الاستعلام عن النتائج برقم الهوية ورمز التحقق 1442 لاستخراج نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442هـ، وذلك فور توفير الوزارة رسمياً لرابط نظام نور برقم الهوية فقط أو موقع نظام نور بالسجل المدني “إشعارات درجات الفصل الدراسي الثاني” Noor Results الرسمي، حيث يمكن لأولياء الأمور الآن من خلال دخول حساب نظام نور لولي الأمر الشخصي الخاص به الاستعلام عن نتائج الطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي وفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل المدارس الابتدائية عن اعتماد شهادات الطلاب وإخراج نتائج الطلاب في نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1442هـ، ومن خلال ثقفني نوفر رابط نظام نور 1442 المتاح من قبل وزارة التعليم في الوقت الحالي، كما نوفر موعد الاختبارات في رمضان 1442 للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

نظام نور الاستعلام عن النتائج 1442

وفقاً للخطة الزمنية لأعمال الاختبارات وإخراج نتائج الطلاب في نظام نور المركزي الفصل الثاني للعام الدراسي 1442هـ، فمن المقرر أن تواصل المرحلة الابتدائية الصفوف العليا اعتباراً من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي الاختبارات النهائية عن بعد عبر منصة مدرستي التعليمية غداً الأحد بمشيئة الله تعالى.

وقد تم الإعلان من جانب المدارس الابتدائية عن إخراج نتائج الطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي في نظام نور لولي الأمر 1442، حيث يستطيع ولي الأمر في الوقت الحالي استخراج شهادات الأبناء والبنات بهذه الصفوف الدراسية من خلال موقع نظام نور للنتائج، كما تم الإعلان أيضاً عن الانتهاء من رصد درجات الطلاب والطالبات بالصفوف العليا بعد انتهاء كل مادة من المواد المختبرة حتى الآن.

ومن المقرر أيضاً وفقاً لخطة التقويم الدراسي الجديد المعدل بأمر ملكي كريم أن تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 18 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 6 رمضان 1442هـ، ومن يرغب في قراءة تعليمات الاختبارات النهائية ونصائح للمذاكرة الجيدة للحصول على إنتاجية أفضل من وزارة التعليم، أو التعرف على أدعية الاختبارات النهائية 1442 يمكنه ذلك الآن من خلال ثقفني.

نظام نور لنتائج الطلاب 1442

قررت وزارة التعليم ضمن الإجراءات المعلنة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442هـ بناءً على الأمر الملكي الكريم بتقديم الاختبارات النهائية 1442، استمرار الدراسة خلال أيام الاختبارات المحددة في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى تقديم حصصاً دراسيةً للمراجعات وتعزيز المهارات لدى الطلاب والطالبات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وقد تم إجراء الاختبارات في المواد الشفوية والعملية للمرحلتين المتوسطة والثانوية بداية من الثلاثاء بتاريخ الأول من شهر رمضان وحتى يوم الخميس الموافق لتاريخ الثالث من نفس الشهر المبارك، وسيتم رصد درجات المواد بعد انتهاء الاختبار لكل مادة دراسية في نظام نور لنتائج الطلاب المركزي بشكل مباشر.

موعد الاختبارات في رمضان 1442

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام بشكل رسمي ضمن الخطة الزمنية لأعمال الاختبارات الموضوعة من جانب الوزارة والمعلن عنها بشكل رسمي عن أنه سيتم تنفيذ الاختبارات النهائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية ضمن اليوم الدراسي، ويمكنكم التعرف على موعد بداية اليوم الدراسي، وتوقيت بدء اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية من خلال التالي:

يبدأ اليوم الدراسي للطلاب والطالبات في تمام الساعة 10:30 صباحاً إلى الساعة 2:30 ظهراً.

سيتم تنفيذ الاختبار للطلاب والطالبات خلال الفترة من الساعة 12:30 ظهراً، ويستمر حتى الساعة 2:30 ظهراً.

استخراج نتائج الطلاب في نظام نور 1442

بعد أن تم إطلاق نتائج الطلاب الصفين الأول والثاني الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1441-1442هـ والإعلان عن ذلك رسمياً من جانب المدارس الابتدائية بالمملكة العربية السعودية، فيبحث أولياء الأمور الآن عن طريقة استخراج نتائج الطلاب في نظام نور المركزي.

حيث يتم الدخول إلى نظام نور لولي الأمر 1442 الرسمي من خلال اتباع الرابط التالي (noor.moe.gov.sa)، ثم تعبئة بيانات المستخدم التي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب ولي الأمر، ثم كتابة رمز التحقق المرئي والنقر على تسجيل الدخول.

وتتضح مشكلة تسجيل الدخول إلى نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور في حال نسيان إحدى البيانات الخاصة بالدخول لولي الأمر، وهنا يتم النقر على “هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم”، ثم اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

ومن يرغب في تسجيل نظام نور للروضة أو التسجيل في رياض الأطفال 1443 من حساب نظام نور ولي الأمر 1442، أو الحصول على رابط تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ، أو الاستعلام عن نتائج أول وثاني ابتدائي من نظام نور للنتائج 1442، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

تسجيل نظام نور لولي الأمر 1442

وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من جانب وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودي لتسجيل الطلاب في نظام نور بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ، فمن المقرر أن يتم البدء في استقبال طلبات تسجيل الطلاب الفئة التالية:

تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم بالقطاع الحكومي اعتباراً من تاريخ 5 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 17 أبريل 2021م.

خطوات تسجيل طالب في نظام نور

يتم تسجيل طالب مستجد في نظام نور المركزي من حساب نور لولي الأمر الشخصي، وذلك عن طريق الدخول إلى شاشة نظام نور الرئيسية باتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم النقر على رابط التسجيل لولي أمر جديد، أو الدخول مباشرةً بتعبئة بيانات المستخدم وتسجيل الأبناء، ويمكنكم التعرف على طريقة تسجيل نظام نور للصف الأول الابتدائي من خلال الفيديو التالي:

ويستمر التسجيل للفئة المذكورة ولا يتوقف حتى تسديد الشواغر أو حلول الموعد المقرر للإغلاق (9 صفر 1443هـ الموافق لتاريخ 26 سبتمبر 2021م)، ويشمل من أعمارهم ست سنوات أو أقل بتسعين يوماً فقط كحد أدنى، وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر كحد أقصى.