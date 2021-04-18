رابط منصة احسان 1442 للتبرعات والمساعدات الخيرية والمستفيدين من الدعم

رابط منصة احسان 1442 للتبرعات والمساعدات الخيرية التي يتساءل عليه الكثيرون في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية وكافة أنحاء العالم العربي من قبل المواطنين من المساهمة في حملة التبرعات أو الإستفادة من الخدمات والمزايا التي تقدمها إلي الكثير من الفئات المستحقة للدعم وخاصة في ظل هذه الأيام المباركة، التي تتزايد فيها اعمال الخير وخاصة في هذا الشهر الكريم، أبرز مساهمات تلك المنصة مساندة الفقراء والشباب الراغب في الزواج ودعم الأرامل والمطلقات ومحدوي الدخل، كما توفر بعض الوظائف للمحتاجين.

يقوم بالاشراف علي تلك المنصة جهات حكومية متعددة في المملكة لضمان وصول التبرعات إلي مستحقيها وضمان الشفافية والنزاهة، والتي تغطي العديد من الجوانب الخيرية في المملكة العربية السعودية والتي أبرزها المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية بالإضافة إلي المجال الاقتصادي والبيئي والكثير من المجالات الأخري، مع بدء انطلاق فعاليات تبرعات منصة إحسان الخيرية قام ولي العهد بالتبرع بمبلغ 10 مليون ريال سعودي فيما تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمبلغ 20 مليون ريال سعودي لدعم المحتاجين والفقراء.



لكي تتمكن عزيزي القارئ الإستفادة من خدمات منصة إحسان في رعاية الأيتام والأرامل والسجناء والكثير من الخدمات والمزايا الأخري، عليك بتسجيل بعد البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بك في منصة إحسان عن طريق الدخول إلي رابط منصة ehsan.sa، ومنها عليك بالنقر على تسجيل مستخدم جديد في المنصة الإلكترونية وإضافة رقم هاتفك السعودي والبريد الإلكتروني الخاص بك وبعد الإنتهاء من عمليات تسجيل البيانات يمكنك الدخول على الدخول على منصة إحسان كمستفيد.



اتاحت الحملة الوطنية للعمل الخيري لكافة الأشخاص من داخل أرض الحرمين الشريفين أو من خارجها التسجيل في منصة إحسان عبر إتباع النقاط التالية:

الدخول علي الرابط الرسمي منصة إحسان. الذهاب إلي علامة التسجيل أعلي الصفحة الرئيسية. النقر على إنشاء حساب جديد. إضافة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة. أهم البيانات المطلوبة (الإسم، الايميل، رقم الهاتف، رمز التحقق). النقر في النهاية علي إنشاء حساب جديد.

نذكر زوارنا الكرام اننا في إنتظار تعليقاتكم للرد عليها خلال الساعة عبر فريق الدعم وذلك بعد أن انتهينا من توضيح رابط منصة احسان 1442 للتبرعات والمساعدات الخيرية.