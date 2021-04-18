خطوات التسجيل في منصة أحسان عبر الرابط المباشر في حملة العطاء بإحسان 2021

التسجيل في منصة أحسان، حيث ازداد البحث عليها في محركات البحث على الأنترنت حيث تم إطلاق حملة أحسان يوم الجمعة الموافق 4 رمضان الجاري والغرض منها التبرع من داخل او خارج المملكة العربية السعودية بغرض مساعدة المحتاجين وذات الدخل المنخفض سواء في الداخل او الخارج ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على منصة أحسان وكيفية تسجيل الدخول.

كيفية التسجيل في منصة أحسان :

منصة أحسان هي احد اهم المنصات الرقمية في المملكة العربية السعودية والتي يجرى دائما عليها تحديثات هامة وتهتم بها الحكومة السعودية وتطويرها دائما وتقدم منصة أحسان الكثير من الخدمات الإلكترونية ومنذ أن تم الإعلان بالأمس عنه تم فتح باب التسجيل في منصة أحسان فقد بدأ البحث عليها وتزايد بصورة كبيرة ، ويتم التسجيل في منصة أحسان من خلال رقم الهاتف السعودي وبعد أن يتم التسجيل يقوم الأشخاص بالاستعلام ومتابعة التقرير بحالة التبرعات.

رابط منصة أحسان ehsan.sa:

وهناك عدد من الخطوات عليك اتباعها من اجل التسجيل في منصة أحسان وهي كالتالي:

الدخول إلي رابط منصة احسان الرسمي.

ثم انشاء حساب جديد

ثم ملئ البيانات في الخانات الفارغة ومنها “الاسم وكلمة المرور ورقم الهاتف ورمز التحقق.. الخ.

وكتابة الرقم السعودي

ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب

ومن هنا اصبح متاح لديك الدخول إلي المنصة واختيار الحالات المتاح التبرع لها أو التي تريد أن تقوم التبرع لها.

ومن الجدير بالذكر أن منصة أحسان هي منصة إلكترونية تهدف إلي جمع التبرعات في المملكة العربية السعودية سواء من الداخل آو الخارج وإيصالها إلي مستحقيها وقد تم إطلاقها في أول جمعة في شهر رمضان الكريم وقد بلغت قيمة التبرعات سواء من داخل أو خارج المملكة حوالي 265 مليون ريال سعودي.