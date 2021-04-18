دوري أبطال أسيا .. متى موعد مباراة النصر القادمة ضد نادي فولاد الإيراني والقنوات الناقلة

متى موعد مباراة النصر القادمة ضد نادي فولاد في دوري أبطال أسيا 2021 والقنوات الناقلة للمباراة، يقوم نادي النصر بالاستعداد القوي ضد نادي فولاد الإيراني، حيث تقام المباراة في ملعب جامعة الملك سعود في مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وتم تحديد موعد مباراة النصر القادمة ضد نادي فولاد بعد أن قام نادي العالمي بالتعادل مع نادي الوحدات الأردني في دوري الأبطال بالسلب في المباراة الأولى، لكنه يعتبر انتصار صعب المنال على نادي السد القطري الذي تأهل في الجولة الثانية بسبب حصوله على 4 نقاط تجعله على قمة المجموعة الرابعة في الترتيب.

يتساوى نادي فولاد مع نادي النصر في عدد النقاط مما يجعل المباراة القدمة هي الحاسمة، لكنه حاصل على المركز الثاني مع فرق الأهداف، نقدم لكم في هذا المقال ما تريد معرفته عن دوري أبطال أسيا 2021 وتحديد متى موعد مباراة النصر ضد نادي فولاد.

تم تحديد توقيت مباراة النصر القادمة ضد نادي فولاد الإيراني في يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021، ستكون تلك المباراة في يوم 8 رمضان 1442 هجريًا؛ وسوف تقام على أرض ملعب مرسول بارك. وستبدأ المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وفولاد

يعد موقع GSA Live الناقل لمباريات دوري أبطال آسيا 2021، حيث أعلن موقع GSA Live عبر الموقع الرسمي لجميع المقيمين في السعودية أنه يمكنهك مشاهدة مباراة مباراة النصر وفولاد في دوري أبطال آسيا 2021 من خلال الهواتف الجوالة.

لم تعلن BEIN SPORTS بشكل رسمي حتى الآن بالحصول على حقوق بث المباراة عبر قنواتها، ما زال الجميع ينتظر تلك المباراة الحاسمة بعد أن حقق فريق النصر الفوز على السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موقع GSA Live

سيقوم العديد بمشاهدة مباراة النصر والفولاد على GSA Live، وذلك بعد أن أعلنت عن بثها للمباراة بشكل رسمي ومجاني عبر الموقع، حيث يمكن المشاهدة عبر أي متصفح من المتصفحات مثل جوجل وفايرفوكس وغيرها من المتصفحات، وذلك لأنها أتاحت أستخدام 16 متصفح للمشاهدة في موعد مباراة النصر القادمة ضد نادي فولاد.