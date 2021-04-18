خطوات استرجاع الأموال بعد إلغاء الحجز من قبل وزارة الحج والعمرة 2021

خطوات استرجاع الأموال بعد إلغاء الحجز من قبل وزارة الحج والعمرة أوضحت وزارة الحج والعمرة آلية استرجاع الأموال بعد إلغاء الحجز، ورد الحساب الرسمي لمركز التواصل وخدمات المستفيدين التابع للحج والعمرة على موقع تويتر حيث يتم إعادة المبلغ لنفس الحساب الذي تم منه الشراء خلال 48 ساعة، كما تهدف وزارة الحج والعمرة تسعى لتحقيق العديد من الأهداف ، وذكرت الوزارة آليات وضوابط إصدار التصاريح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرات العمرة من المحصنين وتهيئة مرافق الخدمات كافة لخدمة ضيوف الرحمن ، رعاية لهم واهتماماً بهم والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

أن يقوم المتقدم بالدخول علي رابط وزارة الحج والعمرة. استعراض برامج الحجز. اختيار استرجاع الأموال. إدخال نفس الحساب الذي تم منه الشراء.

أن يقوم المعتمر بالتوجه إلى (الخدمات). قم بالنقر على إصدار التصاريح من (خدمات الحج والعمرة). علي المعتمر تحديد نوع التصريح (عمرة). قم بإدخال الاسم أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق. عليك تحديد التاريخ والوقت. أن يقوم المعتمر بتحديد نقطة التجمع ومدينة القدوم، ثم الضغط على (الموافقة) على الإقرار. وأخيرا يمكن للمعتمر استعراض التصريح.

خطوات استرجاع الأموال بعد إلغاء الحجز من قبل وزارة الحج والعمرةخطوات استخراج تصريح العمرة من خلال تطبيق توكلناخطوات إصدار التصاريح لمعتمري الخارج بتأشيرات المحصنين

وقد جاءت خطوات إصدار التصاريح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومعتمري الخارج بتأشيرات العمرة كالتالي:

التوجه لمركز عناية في مكة المكرمة قبل 6 ساعات من أداء العمرة. التحقق من حالة التحصين وفقًا لنوع اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية. تسليم المعتمر الأسورة الخاصة به والتأكد من ارتدائها خلال وجوده بالمركز وتوجيهه لمركز تجمع الشبيكة. يجب علي المعتمر إبراز الأسورة عند الوصول لمركز التجمع للتحقق من بيانات المعتمر والتصريح. علي المعتمر لالتزام بتاريخ وفترة العمرة المخصصة له.

رقم خدمة عملاء وزارة الحج والعمرة

في حال إذا لم يعاد المبلغ يرجى الاتصال على مركز خدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة 8004304444 – 920002814 لنتمكن من مساعدته المستفيدين التابع للحج والعمرة.

والجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة أوضحت خطوات إصدار التصاريح لمعتمري الخارج بتأشيرات المحصنين عبر وزارة الحج و العمرة، كما يتيح تطبيق «توكلنا» إصدار تصريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة قبر الرسول، صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه، رضوان الله عليهما، بخطوات يسيرة وسهلة.