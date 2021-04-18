التسجيل في احسان طرح الأعمال الخيرية من المملكة عبر منصة احسان للتبرعات 1442

منصة إحسان للأعمال الخيرية أعمال الخير في الشهر الكريم لم تعد مقتصرة على الأشكال التقليدية لتقديم المنفعة، بل أصبح يمكنك أنه تتبرع لأجل الكثير من المرافق والمحتاجين من الأشخاص، ولذلك قامت المملكة العربية السعودية بتخصيص منصة إلكترونية توفر لك الفرصة للتبرع وعمل الخير في شهر رمضان، وتوفر تلك المنصة، مما يوفر عليك البحث عن طريقة لأعمال الخير، كما إناه مضمونة من خلال منصة رسمية.رابط منصة إحسان الخيرية 1442
وفرت منصة إحسان الخيرية إمكانية التبرع، ومنذ أن بدأت توفير خدماتها أنضم لها الكثير من المتبرعين، حيث إذا ألقينا نظرة على إحصائيات التبرع سنجد أن عدد المستفيدين من التبرع من تلك المنصة وصل عددهم إلى 499.238 ، حيث وصلت قيمة مبالغ التبرع إلى 269.820.480 ريال سعودي.خطوات التسجيل في احسان
يمكنكم الآن الانضمام لمنصة إحسان الخيرية التابعة للمكلة العربية السعودية من خلال خطوات بسيطة، أو يمكن التبرع للمنصة من خلال 4 جهات، وهي:
- الجهة الأولى (حاسبة الزكاة).
- الجهة الثانية (فرجت) المخصصة لتقديم الإعانة للسجناء.
- الجهة الثالثة (الحملة الوطنية للعمل الخيري).
- الجهة الرابعة (التبرع السريع).
الجهات المستفيدة من تبرعات منصة إحسان الخيرية
توفر منصة إحسان الخيرية الكثير من المساعدات لمختلف الفئات، ويتمثل هؤلاء الأشخاص في:
- قطاع التعليم.
- المستفيدين من الحماية الاجتماعية.
- القطاع الصحي.
- إغاثة المحتاجين.
- مشروعات البيئة والتنمية.
- المستفيدين من منح رفع مستوى المعيشة.
- الغارمين والغارمات.
- مستفيدي الأعمال الخيرية من الفقراء.
خطوات التقديم على منصة إحسان
يمكنك الإقبال على خطوة الانضمام لمنصة إحسان الخيرية والتقديم بالخطوات الآتية:
- الخطوة الأولى: الدخول على (رابط منصة إحسان الخيرية) من هنا.
- الخطوة الثانية: كتابة الاسم.
- الخطوة الثالثة: كتابة البرد الإلكتروني.
- الخطوة الرابعة: كتابة رقم الهاتف الجوال/المحمول.
- الخطوة الخامسة: كتابة الرسم المرسل لك للتحقق على هاتفك المحمول.
- الخطوة السادسة: الضغط على خيار “إنشاء حساب جديد”.
بذلك تكون قد أتممت خطوات التسجيل على منصة إحسان الخيرية، ويمكنك حينها التبرع بالمبلغ الذي ترغب فيه بسهولة.
الوسوم
منصة إحسان للأعمال الخيرية أعمال الخير في الشهر الكريم لم تعد مقتصرة على الأشكال التقليدية لتقديم المنفعة، بل أصبح يمكنك أنه تتبرع لأجل الكثير من المرافق والمحتاجين من الأشخاص، ولذلك قامت المملكة العربية السعودية بتخصيص منصة إلكترونية توفر لك الفرصة للتبرع وعمل الخير في شهر رمضان، وتوفر تلك المنصة، مما يوفر عليك البحث عن طريقة لأعمال الخير، كما إناه مضمونة من خلال منصة رسمية.رابط منصة إحسان الخيرية 1442
وفرت منصة إحسان الخيرية إمكانية التبرع، ومنذ أن بدأت توفير خدماتها أنضم لها الكثير من المتبرعين، حيث إذا ألقينا نظرة على إحصائيات التبرع سنجد أن عدد المستفيدين من التبرع من تلك المنصة وصل عددهم إلى 499.238 ، حيث وصلت قيمة مبالغ التبرع إلى 269.820.480 ريال سعودي.خطوات التسجيل في احسان
يمكنكم الآن الانضمام لمنصة إحسان الخيرية التابعة للمكلة العربية السعودية من خلال خطوات بسيطة، أو يمكن التبرع للمنصة من خلال 4 جهات، وهي:
- الجهة الأولى (حاسبة الزكاة).
- الجهة الثانية (فرجت) المخصصة لتقديم الإعانة للسجناء.
- الجهة الثالثة (الحملة الوطنية للعمل الخيري).
- الجهة الرابعة (التبرع السريع).
الجهات المستفيدة من تبرعات منصة إحسان الخيرية
توفر منصة إحسان الخيرية الكثير من المساعدات لمختلف الفئات، ويتمثل هؤلاء الأشخاص في:
- قطاع التعليم.
- المستفيدين من الحماية الاجتماعية.
- القطاع الصحي.
- إغاثة المحتاجين.
- مشروعات البيئة والتنمية.
- المستفيدين من منح رفع مستوى المعيشة.
- الغارمين والغارمات.
- مستفيدي الأعمال الخيرية من الفقراء.
خطوات التقديم على منصة إحسان
يمكنك الإقبال على خطوة الانضمام لمنصة إحسان الخيرية والتقديم بالخطوات الآتية:
- الخطوة الأولى: الدخول على (رابط منصة إحسان الخيرية) من هنا.
- الخطوة الثانية: كتابة الاسم.
- الخطوة الثالثة: كتابة البرد الإلكتروني.
- الخطوة الرابعة: كتابة رقم الهاتف الجوال/المحمول.
- الخطوة الخامسة: كتابة الرسم المرسل لك للتحقق على هاتفك المحمول.
- الخطوة السادسة: الضغط على خيار “إنشاء حساب جديد”.
بذلك تكون قد أتممت خطوات التسجيل على منصة إحسان الخيرية، ويمكنك حينها التبرع بالمبلغ الذي ترغب فيه بسهولة.
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