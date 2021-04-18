التسجيل في احسان طرح الأعمال الخيرية من المملكة عبر منصة احسان للتبرعات 1442

منصة إحسان للأعمال الخيرية أعمال الخير في الشهر الكريم لم تعد مقتصرة على الأشكال التقليدية لتقديم المنفعة، بل أصبح يمكنك أنه تتبرع لأجل الكثير من المرافق والمحتاجين من الأشخاص، ولذلك قامت المملكة العربية السعودية بتخصيص منصة إلكترونية توفر لك الفرصة للتبرع وعمل الخير في شهر رمضان، وتوفر تلك المنصة، مما يوفر عليك البحث عن طريقة لأعمال الخير، كما إناه مضمونة من خلال منصة رسمية.

رابط منصة إحسان الخيرية 1442

وفرت منصة إحسان الخيرية إمكانية التبرع، ومنذ أن بدأت توفير خدماتها أنضم لها الكثير من المتبرعين، حيث إذا ألقينا نظرة على إحصائيات التبرع سنجد أن عدد المستفيدين من التبرع من تلك المنصة وصل عددهم إلى 499.238 ، حيث وصلت قيمة مبالغ التبرع إلى 269.820.480 ريال سعودي.

خطوات التسجيل في احسان

يمكنكم الآن الانضمام لمنصة إحسان الخيرية التابعة للمكلة العربية السعودية من خلال خطوات بسيطة، أو يمكن التبرع للمنصة من خلال 4 جهات، وهي: