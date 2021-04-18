جدة - نرمين السيد - وأفادت جامعة جونز هوبكينز الأمريكية المعنية بمتابعة تطورات الجائحة فى البلاد بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 79.991 مقابل 74.289 الجمعة، ليبلغ إجمالى الحالات 31.57 مليون
وأضافت الجامعة أنها رصدت 935 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 887 فى إحصائية الجمعة، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى الولايات المتحدة إلى أكثر من 566 ألف شخص.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تسجل حوالى 80 ألف إصابة و935 وفاة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.