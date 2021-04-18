أمريكا تسجل حوالى 80 ألف إصابة و935 وفاة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت جامعة جونز هوبكينز الأمريكية المعنية بمتابعة تطورات الجائحة فى البلاد بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 79.991 مقابل 74.289 الجمعة، ليبلغ إجمالى الحالات 31.57 مليون

وأضافت الجامعة أنها رصدت 935 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 887 فى إحصائية الجمعة، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى الولايات المتحدة إلى أكثر من 566 ألف شخص.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.