هانز فليك لبايرن ميونيخ: أريد الرحيل

أعلن هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونيخ، عن رغبته في مغادرة الفريق بنهاية هذا الموسم من أجل تولي مسؤولية تدريب منتخب ألمانيا خلفا ليواخيم لوف.
وقال فليك، الذي ما يزال عقده الحالي مع بايرن ميونيخ مستمرا حتى صيف عام 2023، لشبكة "سكاي سبورتس ألمانيا"، السبت: "أود إنهاء عقدي بنهاية الموسم. هذه حقيقة".
وأضاف فليك بعد فوز فريقه 3-2 على فولفسبورغ في الدوري الألماني (بوندسليغا)، إنه أبلغ الفريق بأنه أعرب لإدارة بايرن عن رغبته في الرحيل.
وتابع: "من المهم أن يسمع الفريق هذا مني".
فليك (56 عاما) وصل إلى تدريب بايرن ميونيخ في نوفمبر 2019 بصورة مؤقتة خلفًا لمن كان يعمل مساعدًا له، نيكو كوفاتش، ثم برهن على قدراته في أقل من شهر وقررت الإدارة مدّ إقامته في أليانز آرينا بصورة دائمة.
ويبدو أن خلافاته مع إدارة النادي أجبرته على وضع حد لمشواره مع الفريق.
تمكن فليك من تحقيق السداسية التاريخية لبايرن ميونيخ الموسم الماضي، بينما خرج هذا الموسم من كأس ألمانيا مبكرًا، وأقصي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي.
وارتبط اسم فليك بمنصب مدرب منتخب ألمانيا، والذي سيكون شاغرا بعد تنحي لوف عقب بطولة أوروبا هذا الصيف.
كان فليك سابقا مساعدا للوف بين عامي 2006 و2014.
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