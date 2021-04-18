صبغ الشعر باللون الرمادي الأشقر في ثواني بدون أي مواد كيميائية ولا صبغات نتيجة رهيبة

صبغ الشعر باللون الرمادي الأشقر في ثواني، من اللمسات التي تضيف جمال للمرأة هو تغير لون الشعر، فبين كل فترة وأخرى تريد المراءة الإحساس بالتغير سواء أكان في لون الشعر أم في قصة الشعر أم في غيره، ولذلك في هذا المقال سوف أذكر لكم أسهل وأجمل الوصفات لصبغ الشعر باللون الرمادي والطريقة هي كالآتي .

صبغ الشعر باللون الرمادي الأشقر في ثواني صبغ الشعر باللون الرمادي الأشقر في ثواني مكونات صبغ الشعر باللون الرمادي أنبوبة مادة مبيضة

عبوة كريم للتبيض

مصحح اللون الذهبي المحمر

صبغة شعر باللون الرمادي

قفازات

إناء بلاستيك

فرشاه للتصفيف والدهن

فوطة للحماية

ملعقة من زيت جوز الهند

شامبو مرطب خالي من الصوديوم

ورق فويل طريقة تحضير واستخدام صبغ الشعر باللون الرمادي نحضر وعاء عميق، ثم نرتدي القفازات ونضيف في الوعاء الكريم المبيض والمادة المبيضة أيضا، ونقلب ثم نضيف إليهم مصحح اللون الذهبي المحمر، وهذا مهم جدا لتخفيف اللون الذهبي في الشعر.

نقوم بدهن الشهر بزيت جوز الهند لمدة دقيقتين.

لمدة دقيقتين. نضع الفوطة على الظهر حتى لا تتسخ الملابس.

نصفف الشعر جيداً ثم نقسمه إلى جزأين ونقسمه إلى خصل.

نقوم بدهن كل خصلة بمفردها بالفرشاة المخصصة للدهن، ثم نلف كل خصلة بورق فويل، نترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة. طريقة تحضير واستخدام صبغ الشعر باللون الرمادي نقوم بنزع ورق الفويل وننظر إلى درجة الصبغة، إذا وصلتي للدرجة المطلوبة نقوم بغسل الشعر، ولكن إذ لم تحصلي على الدرجة المطلوبة نترك الخليط مرة أخرى لمدة ربع ساعة.

نقوم بغسل الشعر من الصبغة بالشامبو المخصص بعكس اتجاه الشعر بحيث نعمل عملية تنشيط للدورة الدموية في الرأس.

المخصص بعكس اتجاه الشعر بحيث نعمل عملية تنشيط للدورة الدموية في الرأس. ننشف الشعر بالاستشوار الكهربائي حتى نري لون درجة الشعر جيداً.

ندهن الشعر بأي نوع مرطب حتى نقلل من نسبة الهيشان ويفضل زيت جوز الهند.

نبتعد عن غسل الشعر بالشامبو كثيراً ، لأن ذلك يفقد لو الشعر في وقت أسرع.

صبغ الشعر باللون الرمادي الأشقر في ثواني، من اللمسات التي تضيف جمال للمرأة هو تغير لون الشعر، فبين كل فترة وأخرى تريد المراءة الإحساس بالتغير سواء أكان في لون الشعر أم في قصة الشعر أم في غيره، ولذلك في هذا المقال سوف أذكر لكم أسهل وأجمل الوصفات لصبغ الشعر باللون الرمادي والطريقة هي كالآتي .

صبغ الشعر باللون الرمادي الأشقر في ثواني صبغ الشعر باللون الرمادي الأشقر في ثواني مكونات صبغ الشعر باللون الرمادي أنبوبة مادة مبيضة

عبوة كريم للتبيض

مصحح اللون الذهبي المحمر

صبغة شعر باللون الرمادي

قفازات

إناء بلاستيك

فرشاه للتصفيف والدهن

فوطة للحماية

ملعقة من زيت جوز الهند

شامبو مرطب خالي من الصوديوم

ورق فويل طريقة تحضير واستخدام صبغ الشعر باللون الرمادي نحضر وعاء عميق، ثم نرتدي القفازات ونضيف في الوعاء الكريم المبيض والمادة المبيضة أيضا، ونقلب ثم نضيف إليهم مصحح اللون الذهبي المحمر، وهذا مهم جدا لتخفيف اللون الذهبي في الشعر.

نقوم بدهن الشهر بزيت جوز الهند لمدة دقيقتين.

لمدة دقيقتين. نضع الفوطة على الظهر حتى لا تتسخ الملابس.

نصفف الشعر جيداً ثم نقسمه إلى جزأين ونقسمه إلى خصل.

نقوم بدهن كل خصلة بمفردها بالفرشاة المخصصة للدهن، ثم نلف كل خصلة بورق فويل، نترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة. طريقة تحضير واستخدام صبغ الشعر باللون الرمادي نقوم بنزع ورق الفويل وننظر إلى درجة الصبغة، إذا وصلتي للدرجة المطلوبة نقوم بغسل الشعر، ولكن إذ لم تحصلي على الدرجة المطلوبة نترك الخليط مرة أخرى لمدة ربع ساعة.

نقوم بغسل الشعر من الصبغة بالشامبو المخصص بعكس اتجاه الشعر بحيث نعمل عملية تنشيط للدورة الدموية في الرأس.

المخصص بعكس اتجاه الشعر بحيث نعمل عملية تنشيط للدورة الدموية في الرأس. ننشف الشعر بالاستشوار الكهربائي حتى نري لون درجة الشعر جيداً.

ندهن الشعر بأي نوع مرطب حتى نقلل من نسبة الهيشان ويفضل زيت جوز الهند.

نبتعد عن غسل الشعر بالشامبو كثيراً ، لأن ذلك يفقد لو الشعر في وقت أسرع.

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