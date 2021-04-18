التعليم بالسعودية وتنبيهات هامة الآن قبل بداية اليوم في الاختبارات النهائية للمرحلة المتوسطة والثانوية لعام 1442

وزارة التعليم العام بالسعودية تصدر بعض التنبيهات الهامة قبل بداية الاختبارات النهائية من اليوم الأول للطلاب على منصة مدرستي، حيث أن اليوم الأحد الموافق 6/9/1442 هو أول أيام اختبارات طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية عن بعد، حيث أنه سنبدأ الاختبارات في تمام الساعه 12:30 ظهراً إلى الساعة 2:30 ظهراً، وستكون الاختبارات للفصل الثاني عن بعد وعبر منصة مدرستي التعليمية، ولذلك قبل موعد ووقت الاختبارات تقوم الطلاب بالدخول على منصة مدرستي، ووصل عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان تزامناً مع المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية حوالي 5.3 مليون طالب وطالبة، ولكن هناك بعض الأشياء المهمة التي يجب على الطلبة مراعاتها قبل بداية الامتحان أو أثناء الامتحان، كما قامت أيضاً مختلف المدارس منذ أيام قليلة بنشر بعض جداول الاختبارات النهائية لعام 1442 للمرحلة المتوسطة والثانوية والابتدائية.

التعليم بالسعودية تعليمات هامة في أول يوم للاختبارات النهائية لطلاب المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية لعام 1442

وقبل التعليمات لا ننسى أن المنصة ستستمر في تقديم بعض الحصص والمراجعات أثناء فترة الاختبارات هذه، وسبب ذلك هو دعم للتحصيل الدراسي الذي تم سابقاً، وكثافة المعرفة العلمية والدراسية لدى الطلاب، وتوجيهات وزارة التعليم والاشخاص المهتمون من منسوبي التعليم لطلابهم قبل أداء الاختبارات النهائية وهي:

عند ترك الطالب أي سؤال بدون إجابة فلن يتمكن الطالب من إرسال إجابة هذا السؤال، فلابد ان يتم الإجابة على السؤال جيداً ولا يتركه فارغاً.

التركيز جيداً على موعد ووقت الاختبارات للمرحلة الثانوية والمتوسطة فهو سيكون من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الساعة ال 2:30 ظهراً فيرجى الاستعداد قبل الوقت حتى لا يتشتت الطالب.

في حالة ورد اتصال أثناء تأدية الاختبار لاتقلق أيها الطالب فلن ينقطع اتصال الانترنت بالاتصال بالاختبار.

للاستعداد للاختبارات حاول أن تقرأ جدول الاختبارات جيداً وموعده، وأيضاً معرفة زمن الإجابة، وقم بالاحتفاظ بنسخة من الجدول معك.

على قادة وإدارة المدارس الإشراف على الاختبارات النهائية للفصل الثاني عن بعد، لكي يتابعوا عملية الاختبارات التي تتم على منصة مدرستي بدون مشاكل.

دعم جميع أولياء الأمور والطلاب أثناء الاختبار.

دعم جميع المرشدين والمرشدات وذلك لكي يساعدوا الطلاب في تجاوز أي مشكلات تقابلهم أثناء تأدية الاختبارات عن بعد.

النوم الكافي للطلاب قبل الامتحان.

على أولياء الأمور تهيئة البيئة الصحية والنفسية والاجتماعية للطلاب حتى يستذكرون دروسهم، ولا يجدون ما يشتت انتباههم أثناء الاختبارات.

تجهيز جميع المتطلبات التقنية على المنصة ومايلزم الاختبار على جهازك اللوحي أو جهازك الآخر.

على الطلاب التواصل مع المرشد الطلابي إذا صادف الطلاب أي مشكلة في الاختبارات التي تتم على منصة مدرستي.

على أولياء الأمور التأكد من الاشتراك في الانترنت على جهازك قبل بدء الاختبارات على منصة مدرستي.

عدم السهر ليلة الاختبارات.

وللأسرة دور هام جداً في تهيئة الطلاب للاختبارات النهائية ويجب عليهم الآتي:

التعليم العام بالسعودية ورصد نتائج مرحلة التعليم المتوسطة والمرحلة الثانوية والابتدائية للعام الدراسي 1442

قامت وزارة التعليم العام بالمملكة بتوجيه منسوبي التعليم بها من الانتهاء من جمع الدرجات الخاصة بأعمال السنة، للاختبارات النهائية من الفصل الدراسي الثاني، لطلبة وطالبات المملكة العربية السعودية، وذلك في جميع المراحل الدراسية، حيث أنه سيتم رصد تلك الدرجات ونتائج المرحلتين المتوسطة والمرحلة الثانوية على رابط موقع نظام نور وظهور الشهادات في يوم الخميس الموافق 17 من شهر رمضان لعام 1442 هجرياً، أما نتيجة وشهادات ورصد درجات المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى الصف السادس الابتدائي ستكون في يوم 10 من شهر رمضان 1442، أما بالنسبة لنتائج الصف الأول والثاني الابتدائي فقد ظهرت نتيجتهم على نظام نور.