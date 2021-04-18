الدفعة 42 حساب المواطن بالسعودية رمضان 1442 هـ وصرفها قبل عيد الفطر

الدفعة 42 حساب المواطن بالسعودية رمضان 1442 ، والتي يزداد البحث عن موعد صرفها بالمملكة، خاصة مع الاقتراب من عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجميعنا على علم بأن موعد حساب مواطن بالمملكة، يتم صرفه بصورة دورية شهرية، لمساعدة المواطن السعودي متوسط الدخل ومنخفض الدخل، على تكاليف المعيشة، خاصةً بعد الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها المملكة، منذ عام 2017م تحت مسمى رؤية المملكة 2030م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف لرؤية المملكة نموذجًا ناجحًا رائدًا عالميًا، وكان تدشين برنامج حساب المواطن أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، للمواطن السعودي والتي وفق الميعاد الشهري لها، سوف يتم صرف الدفعة 42 شهر مايو، يوم 28 من شهر رمضان الحالي 1442هـ، الموافق يوم الثلاثاء 10 من شهر مايو 2021م، بمشيئة الله، أي قبل عيد الفطر.

والجدير بالذكر أن موعد عيد الفطر المبارك 1442هـ، وفق ما صرح به معهد البحوث الفلكية، سوف يوافق 12 من شهر مايو2021م، وفي تصريح آخر أنه سيوافق يوم 13 من شهر مايو 2021م، وفق رؤية هلال شوال، حينذاك أي أن موعد صرف حساب المواطن بالمملكة الدفعة 42 لشهر مايو، في جميع الأحوال ، سيكون قبل عيد الفطر بمشيئة الله، لأنه سيصرف في موعده الشهري يوم 10 شهر مايو، وهو الموعد المحدد للصرف كل شهر، طالما لم يوافق اليوم عطلة رسمية أو إجازة أعياد تؤدي إلى تقديم اليوم أو تأخيره.

شروط الأهلية لصرف حساب مواطن بالمملكة

وكما هو متعارف عليه أن إيداع الدفعة الجديدة 42، يتم لمستحقيه من مكتملي الشروط والأهلية، كما أوضحها البرنامج من قبل، ونذكر منها التالي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. أن يكون المستفيد حامل للهوية الوطنية وتكون سارية. ألا يكون المستفيد من البرنامج، قد سبق له الدخول لإحدى دور الإيواء الحكومية. أن يكون المستفيد مقيم بالسعودية بشكل دائم، وألا يكون قد خرج منها لأكثر من 90 يوم. شرط عدم وجود سجل تجاري للمستفيد. شرط عدم دعم المستفيد من منظومات أخرى. يقبل حساب المواطن طلب المرأة السعودية المطلقة والأرملة، وذوي الإعاقة الذين لا عائل لهم.

ولمن يرغب في الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن وفق آخر مستجدات، الدفعة 42 شهر مايو، برقم الهوية الوطنية كل ما عليه اتباع الخطوات التالية: