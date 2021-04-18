العراق : تفجير سيارة مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه وفقا لمعلومات مؤكدة، تمكنت قوة من اللواء الرابع واستخبارات الفرقة الأولى ضمن قاطع عمليات الأنبار من تفجير عجلة مفخخة متروكة فى مطار الطبعات الذى يقع غربى قاعدة H3".
وأضافت أنه "بحسب الجهد الاستخبارى تبين أن هذه العجلة كانت معدة لاستهداف القطعات الامنية هناك الا ان قواتنا تمكنت من إحباط هذه المحاولة.
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