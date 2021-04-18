بايدن "يتراجع عن قراره" بخصوص اللاجئين

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيرفع الحد الأقصى لعدد اللاجئين الذين يتم قبولهم في الولايات المتحدة هذا العام، بعد يوم من توجيه انتقادات من النواب الديمقراطيين لموافقته على إبقاء العدد المنخفض تاريخيا من دون تغيير.

ووقع بايدن على أمر يوم الجمعة يقضي باستمرار الحد الأقصى لقبول اللاجئين الذي أعلنه سلفه دونالد ترامب ويبلغ 15 ألف شخص حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وبالتوقيع على هذا الأمر، يكون بايدن قد جمد خطة أعلن عنها في فبراير لزيادة الحد الأقصى إلى 62500.

وقال بايدن للصحفيين في ولاية ديلاوير، السبت، إنه سيرفع الحد البالغ 15 ألفا.

لكن من غير المحتمل أن يصل العدد إلى الحد الأقصى المقترح البالغ 62500، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

وبعد انتقاد النواب وجماعات الدفاع عن اللاجئين لبايدن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي يوم الجمعة، إنه يعتزم "وضع حد أقصى نهائي متزايد للاجئين للفترة المتبقية من هذه السنة المالية بحلول 15 مايو".

ومثل أمر بايدن بتحديد عدد المقبولين عند 15 ألفا ضربة لجماعات الدفاع عن اللاجئين، التي كانت تريد من الرئيس الديمقراطي التحرك بسرعة لإنهاء سياسات اللاجئين للجمهوري ترامب الذي حدد هذا الرقم إلى حد ما كوسيلة للحد من الهجرة.