لابورتا بعد التتويج بالكأس: هذا ما يريده ميسي

في أعقاب التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا، السبت، بدا رئيس برشلونة خوان لابورتا واثقا جدا من بقاء أسطورة النادي ليونيل ميسي.

وأحرز ميسي هدفين في فوز ساحق لبرشلونة برباعية نظيفة على أتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا، ليعزز النادي الكتالوني رقمه القياسي ويحرز اللقب للمرة 31 في تاريخه.

وشاهد الرئيس المنتخب حديثا المباراة من المدرجات في إشبيلية، حيث تألق ميسي وسجل هدفين رائعين بطريقته الخاصة، قبل أسابيع من انتهاء عقده مع ناديه.

وقال لابورتا لمحطة "تليسينكو" الإخبارية الإسبانية بعد اللقاء: "ليو أفضل لاعب في العالم. إنه مرتبط جدا بهذا النادي. أنا مقتنع بأنه يريد البقاء وسنفعل كل ما في وسعنا حتى يبقى".

ومنذ عودة لابورتا لرئاسة النادي قبل أسابيع، باتت مهمته الأبرز إقناع صاحب الـ33 عاما بالبقاء في "كامب نو"، بعد أزمة الصيف الماضي التي كادت أن تضع نهاية لمسيرة ميسي في برشلونة.

وتابع لابورتا، الذي تحدث أكثر من مرة عن مستقبل النجم الأرجنتيني: "اليوم رأينا أنه (ميسي) محاط بفريق رائع. لعبوا كرة قدم جيدة للغاية".

وتعد كأس الملك البطولة الأولى للرئيس الجديد منذ توليه مسؤولية النادي، واللقب الأول للفريق منذ عامين.

وقال لابورتا: "كنا متحمسين حقا للعودة إلى الانتصارات، وقد فعلنا ذلك. لقد كانت مباراة نهائية رائعة ضد فريق عظيم".

وأضاف: "كان اللاعبون بحاجة إلى هذا. نحن سعداء باللاعبين والجهاز الفني والجماهير".