مقتل خمسة جنود فى تحطم طائرة مروحية بـ بيرو

جدة - نرمين السيد - وقالت القيادة فى بيان إنه فى "يوم 17 أبريل عند الساعة 9:15 صباحا، وخلال عملية استطلاعية لمكافحة تهريب المخدرات، سقطت طائرة مروحية تحمل الرقم EP-685 وعلى متنها 12 عسكريا فى مياه نهر فيلكانوتا بمنطقة كوسكو نتيجة لعطل ميكانيكى".
وأوضح البيان أن خمسة جنود آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، فيما يجرى البحث عن الجنديين المتبقيين.
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