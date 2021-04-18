مقتل خمسة جنود فى تحطم طائرة مروحية بـ بيرو

جدة - نرمين السيد - وقالت القيادة فى بيان إنه فى "يوم 17 أبريل عند الساعة 9:15 صباحا، وخلال عملية استطلاعية لمكافحة تهريب المخدرات، سقطت طائرة مروحية تحمل الرقم EP-685 وعلى متنها 12 عسكريا فى مياه نهر فيلكانوتا بمنطقة كوسكو نتيجة لعطل ميكانيكى".

وأوضح البيان أن خمسة جنود آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، فيما يجرى البحث عن الجنديين المتبقيين.