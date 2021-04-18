ماليزيا: لم ندخل الموجة الرابعة من انتشار جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال بابا، إن الموجة الرابعة من فيروس كورونا لن تحدث إلا فى حالة وصول أعداد حالات الإصابة إلى الصفر خلال الموجة الثالثة الحالية قبل تزايد عدد الحالات بشكل حاد فى اليوم التالي.

وأضاف وزير الصحة الماليزى - حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "برناما" الماليزية، أن الأسابيع الثلاثة الماضية لم تشر إلى انخفاض فى حالات الإصابة التى تم تسجيلها.

كما أوضح أنه من بين العوامل التى التى تسببت فى زيادة الحالات فى أوائل شهر أبريل الجارى هى: الأعراس والتجمعات وإرسال الأطفال إلى المدارس والجامعات.

وكانت ماليزيا قد سجلت ارتفاعا فى حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا وصلت إلى 2551 حالة أمس، فيما سجلت أعداد إصابة تخطت الألفين السبت وصلت إلى 2331 حالة.