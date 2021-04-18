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مقابل هدف واحد فقط من فريق السد القطري النصر يفوز على السد بثلاثية فى دوري آسيا و ذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرض أستاد جامعة الملك سعود فى الرياض يوم السبت وذلك فى أطار الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.
النصر يفوز على السد بثلاثية فى دوري آسيا
تحقق الهدف الأول لفرق النصر من خلال ركلة الجزاء وقام بها حمدلله وذلك فى الدقيقة 37 من الشوط الأول, أما عن الهدف الثاني فقد أصابه عبد المجيد الصليهم فى الدقيقة 79 داخل مرمي السد, وكانت الثلاثية من خلال تمريره ابداعية من بيتروس لخالد الغنام والذي قام بتسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة ال 94 فى الوقت بدل الضائع, بينما حقق السد الهدف الوحيد له من خلال اللعب سانتى كازورلا عند الدقيقة 59 من الشوط الثاني, وبفوز النصر على السد بثلاثية فأن نادى النصر يتصدر المجموعة ب عدد 4 نقاط بينما نادى السد فى أخر القائمة ب نقطة واحدة.
رسالة مانو مينيز مدرب نادى النصر بعد الفوز بالثلاثية على نادى السد القطري
حيث قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لجمهور و لاعبي فريق النصر بعد الفوز بالثلاثية على السد “بداية رائعة يا رفاق ألف مبروك لفريقنا ولجماهير النصر على هذه النتيجة المهمة اليوم.. شكراً لكم جميعاً على ترحيبكم ودعمكم”.
نتائج فوز فريق النصر على فريق السد
يقوم فريق النصر بالاستعداد لمواجهة نظيره فريق فولاذ الإيراني يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل وذلك ضمن منافسات الجولة ال 13 من دور مجموعات الدوري الأسيوي بينما يواجه فريق الوحدات فريق السد القطري يوم الثلاثاء.
وفور فوز فريق النصر بالثلاثية على فريق السد حصل على تهنئة من مسلي آل معمر رئيس مجلس أدارة نادى النصر وقال “آل معمر: عبر حسابه على موقع التواصل تويتر ألف مبروك لجمهور العالمي النقاط و المستوي أمام منافس قوي اليوم قال اللاعبون كلمتهم والقادم أهم ”
ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا
- النصر 4 نقاط
- فولاد الإيراني 4 نقاط
- الوحدات ألأرداني 1 نقطة
- السد القطري 1 نقطة
الوسوم
مقابل هدف واحد فقط من فريق السد القطري النصر يفوز على السد بثلاثية فى دوري آسيا و ذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرض أستاد جامعة الملك سعود فى الرياض يوم السبت وذلك فى أطار الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.
النصر يفوز على السد بثلاثية فى دوري آسيا
تحقق الهدف الأول لفرق النصر من خلال ركلة الجزاء وقام بها حمدلله وذلك فى الدقيقة 37 من الشوط الأول, أما عن الهدف الثاني فقد أصابه عبد المجيد الصليهم فى الدقيقة 79 داخل مرمي السد, وكانت الثلاثية من خلال تمريره ابداعية من بيتروس لخالد الغنام والذي قام بتسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة ال 94 فى الوقت بدل الضائع, بينما حقق السد الهدف الوحيد له من خلال اللعب سانتى كازورلا عند الدقيقة 59 من الشوط الثاني, وبفوز النصر على السد بثلاثية فأن نادى النصر يتصدر المجموعة ب عدد 4 نقاط بينما نادى السد فى أخر القائمة ب نقطة واحدة.
رسالة مانو مينيز مدرب نادى النصر بعد الفوز بالثلاثية على نادى السد القطري
حيث قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لجمهور و لاعبي فريق النصر بعد الفوز بالثلاثية على السد “بداية رائعة يا رفاق ألف مبروك لفريقنا ولجماهير النصر على هذه النتيجة المهمة اليوم.. شكراً لكم جميعاً على ترحيبكم ودعمكم”.
نتائج فوز فريق النصر على فريق السد
يقوم فريق النصر بالاستعداد لمواجهة نظيره فريق فولاذ الإيراني يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل وذلك ضمن منافسات الجولة ال 13 من دور مجموعات الدوري الأسيوي بينما يواجه فريق الوحدات فريق السد القطري يوم الثلاثاء.
وفور فوز فريق النصر بالثلاثية على فريق السد حصل على تهنئة من مسلي آل معمر رئيس مجلس أدارة نادى النصر وقال “آل معمر: عبر حسابه على موقع التواصل تويتر ألف مبروك لجمهور العالمي النقاط و المستوي أمام منافس قوي اليوم قال اللاعبون كلمتهم والقادم أهم ”
ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا
- النصر 4 نقاط
- فولاد الإيراني 4 نقاط
- الوحدات ألأرداني 1 نقطة
- السد القطري 1 نقطة
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