إسرائيل واليونان توقعان أكبر صفقة دفاعية بينهما

وقعت إسرائيل واليونان أكبر صفقة دفاعية بينهما، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأحد.

وذكرت الوزارة أنه ضمن الصفقة، ستقوم شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية بتشغيل مركز تدريب للقوات الجوية اليونانية بموجب عقد قيمته حوالي 1.65 مليار دولار. وقالت الشركة إنها ستزود اليونان بطائرات تدريب جديدة من طراز "إم 346"، وستتولى صيانة أسطول التدريب الكامل للقوات الجوية اليونانية الذي يضم عشرات الطائرات من طرازي "إم 346"، و"تي 6" لمدة 20 عاما تقريبا.

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