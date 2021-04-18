جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، وقعت إسرائيل واليونان أكبر اتفاقية مشتريات دفاعية، حيث وقع سلاح الجو اليونانى اتفاقية ستشغل بموجبها شركة "Elbit Systems" الإسرائيلية مركزا لتدريب القوات الجوية اليونانية. وتبلغ قيمة الاتفاقية نحو 1.65 مليار دولار. ومن جهتها قالت "Elbit" إنها ستزود طائرة تدريب جديدة من طراز "M-346" وستحافظ على أسطول التدريب الكامل للقوات الجوية اليونانية، والذى يضم عشرات الطائرات من طراز "M-346 "و "T-6"، لمدة 20 عاما تقريبا، بحسب "رويترز".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليونان وإسرائيل توقعان أكبر صفقة فى مجال الدفاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.