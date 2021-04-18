واشنطن وبكين تؤكدان التزامهما بمكافحة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد زيارة مبعوث الرئيس الأمريكى لشؤون المناخ جون كيرى إلى شنجهاى، حيث تم توقيع بيان مشترك يتضمن أن الولايات المتحدة والصين تتعهدان بالتعاون مع بعضهما البعض ومع دول أخرى لمعالجة أزمة المناخ التى يجب التعامل معها بجدية. ويعتزم الطرفان تطوير استراتيجيات طويلة الأمد للتوصل إلى الحياد الكربونى قبل بداية القمة الدولية فى جلاسكو.

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