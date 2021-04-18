عاجل.. زلزال عنيف يضرب إيران

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، وقوع زلزال بلغت شدته 5.9 درجات على مقياس ريختر جنوبى البلاد، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، وقوع زلزال بلغت شدته 5.9 درجات على مقياس ريختر جنوبى البلاد، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية. وقالت السلطات، إن سكان الكويت شعروا قبل قليل بهزة أرضية خفيفة يعتقد إنها ارتداد لزلزال إيران، بينما لم ترد حتى الآن تقارير عن وجود أية إصابات جراء الزلزال.

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