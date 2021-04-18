بيلاروسيا: الاستخبارات تحبط مخططًا لقتل الرئيس لوكاشينكو

جدة - نرمين السيد - وكان مكتب الأمن الاتحادى الروسى أعلن، مساء السبت، فى موسكو أنه تم القبض على رجلين فى موسكو بالتعاون مع السلطات فى بيلاروسيا المجاورة، موضحًا أن أحد أعضاء المعارضة يحمل الجنسية الأمريكية.

وقال إيفان تيرتل، رئيس جهاز الاستخبارات فى بيلاروسيا "كى جى بى"، فى مقطع فيديو، إنه تم التحضير لانتفاضة مسلحة تطيح بالرئيس وعائلته وكبار المسؤولين وقتلهم، إضافة إلى مخطط الاستيلاء على المبانى المهمة فى البلد السوفيتى السابق.

وكان لوكاشينكو أثار مخاوف السكان واتهم المعارضة البيلاروسية بالتخطيط لانقلاب باستخدام العنف، مضيفًا أنه إحباط ثورة تشبه التى حدثت فى أوكرانيا المجاورة.

كانت المعارضة الروسية اعتبرت أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة فى 9 أغسطس العام الماضى، مزورة، ودعا مئات الآلاف من الأشخاص فى بعض الأحيان إلى استقالة لوكاشينكو الذى أعلن فوزه بنسبة 80.1%، وإجراء انتخابات جديدة.

ولا يعترف الاتحاد الأوروبى بلوكاشينكو رئيساً لبيلاروس، كما فرض عقوبات على أجهزة السلطة فى مينسك، بينما يعتمد لوكاشينكو على روسيا ويعتبرها أهم حليف له.