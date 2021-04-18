ماكرون: مستعدون لفرض عقوبات على روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لمقابلة أجرتها معه شبكة "سى بى إس" الأمريكية، قال ماكرون: "أعتقد أنه بعد سلوك غير مقبول، علينا بالفعل فرض عقوبات"، وذلك ردًا على سؤال حول احتمال اتخاذ تدابير ضد موسكو فى حال اجتاحت أوكرانيا، فى وقت تحشد روسيا قوات متزايدة على الحدود،

وأضاف ماكرون: "أعتقد أنه يتحتم علينا تحديد خطوط حمراء واضحة مع روسيا"، مؤكدًا على أن العقوبات وحدها "غير كافية" وأن من الأفضل إقامة "حوار بناء"، اعتبر أن العقوبات تشكل "الطريقة الوحيدة لنكون ذوي صدقية".

وقال الرئيس الفرنسى: "إننا بحاجة إلى حوار صريح ومنفتح مع روسيا".

ويتهم الغرب والاتحاد الأوروبى روسيا بنشر عشرات آلاف الجنود قرب حدودها مع أوكرانيا وفى شبه جزيرة القرم التى ضمتها عام 2014، فيما استؤنفت المعارك حديثاً بعد توقفها منذ التوصل إلى هدنة فى صيف 2020.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن أعلن، أول أمس الخميس، فرض سلسلة عقوبات مالية صارمة على روسيا، إضافة إلى طرد عشرة دبلوماسيين روس، مجددا فى الوقت نفسه عرضه بعقد قمة مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. كما فرض عقوبات على 8 أشخاص وكيانات على ارتباط باحتلال القرم.