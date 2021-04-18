أعرف هنا نسبة القبول للنفقة الخاصة 2021/04/11 | رابط نتائج القبول الخاص للجامعات السودانية

يبحث الطلاب في السودان الآن عن رابط نتائج القبول الخاص للجامعات السودانية 2021، من قبل ملايين الطلاب الحاصلين على الشهادة السودانية، والذين كانو قد تقدموا للقبول على النفقة الخاصة وتم إعلان نتيجة القبول الخاص 2021 اليوم، بعد أن جاءت نسب القبول مرتفعة هذا العام وهو ما جعل طلاب كثيرون حاصلون على نسب مرتفعة، وغير قادرين على التقديم العام في كليات القمة كالطب والصيدلة والهندسة، ومن المعروف أن كل كلية يتم تحديد نسبة 50% من عدد مقاعدها للتقديم الخاص، الذي يقبل بنسبة أقل 10% عن القبول العام في الجامعات الحكومية السودانية هذا العام عام 2021.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية 2021

أعربت وزارة التعليم العالي السودانية أن مخرجات نتائج الشهادة الثانوية العامة، هي سبب أرتفاع نسب القبول العام هذا العام مقارنتا بالعام الماضي، ونشرت الوزارة مقارنات بين نسب النتائج المرتفعة وعدد الطلاب الحاصلين على تلك النسب بين العام الحالي والماضي، وهو ما أدى إلي ارتفاع نسب القبول العام وجعل الطلاب تتجه للتقديم الخاص.

نتائج القبول على النفقة الخاصة للجامعات السودانية

بسبب أرتفاع المجموع هذا العام في الشهادة السودانية لجأ العديد من الطلاب إلي التقديم للقبول الخاص، الذي يقبل بنسبة أقل 10% على أمل الدخول الكليات التي يتطلعون إليها، ودفع الرسوم المقررة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السودان حالياً.

ما هي طرق الدفع الإلكتروني للتقديم للجامعات السودانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية عن وجود عدة طرق للدفع الإلكتروني للتقديم في الجامعات السودانية وهي كما يلي.

الدفع الإلكتروني عبر منافذ البنوك السودانية. الدفع الإلكتروني عبر ماكينات تحصيل الأموال أو الكوبونات. الدفع الإلكتروني عبر الرسائل النصية أو الموبايل المصرفي. الدفع الإلكتروني عبر الموقع الخاص بالتقديم.

إذا كان التحويل في السنة الأولى من الكلية لابد أن يكون فيه أماكن شاغرة في الكلية المراد التحويل إليها. في حال أن كان التحويل في السنة الدراسية الثانية يجب أن يكون الطالب ناجح في كل المواد في الكلية التي يرغب التحويل منها وأن لا يكون مفصولاً من الكلية التي يرغب التحويل منها.

تعرف على الشروط العامة للتحويل بين الكليات السودانيةرابط نتائج القبول الخاص للجامعات السودانية 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد 2021/04/11، الموافق 29 من شهر شعبان 2021 من خلال الإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات، أنه تحدد اليوم موعداً لإعلان نتائج التقديم للجامعات الخاصة والحكومية، وقالت أن بداية التقديم للشواغر في الجامعات الحكومية والأهلية يبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق 2021/04/13 من نفس الشهر، عبر موقع دليل القبول التابع للإدارة العامة للقبول.

ألية الاستعلام عن نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية 2021

يمكنك الاستعلام بسهولة عبر رابط دليل القبول الرسمي برقم استمارة التقديم عن طريق أتباع عمل الخطوات التالية.

الدخول على رابط دليل القبول الإلكتروني admission.gov.sd.

تسجيل البيانات المطلوبة منك ثم تحديد نوع القبول المراد معرفة نتيجته.

كتابة رقم استمارة التقديم الإلكترونية التي تقدمت بها.

الضغط على زر بحث عن النتائج سوف تظهر نتيجة قبولك مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

رابط نتائج القبول الخاص للجامعات السودانية

كانت وزارة التعليم السودانية قد حددت قيمة الرسوم للتقديم للطلبة السودانيون والأجانب وهي كالتالي.

رسم التقديم في القبول الخاص لأبناء العاملين 300 جنيه سوداني. رسم التقديم في القبول الخاص للشهادات الأجنبية من داخل وخارج السودان 50% من الخارج 300 جنيه للداخل. رسم القبول الخاص للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات الحكومية والأهلية 100$ أمريكي. رسم أجراء التخلي عن القبول في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية 100 جنيه سوداني.

القبول الخاص في الجامعات السودانية بين التأييد والرفض

هناك جدل بين الطلاب في السودان بين مؤيد ومعارض للقبول الخاص، منهم المؤيد المستند على أن التقديم على النفقة الخاصة يعطي الفرصة للطلاب المتخلفين عن اللحاق بالكليات التي يرغبون بها على نسبة مئوية بسيطة، والرافض مستند على أن طلاب النفقة الخاصة يأخذون من نسب القبول العام، وهذا جور على حقوقهم لصالح من يدفع الأموال.