زلزل يضرب إيران.. و"هزة أرضية خفيفة" في الكويت

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة إقليم بوشهر جنوبي إيران، الأحد، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، حسبما قال التلفزيون الرسمي.
وذكر التلفزيون الرسمي أن "الزلزال ضرب منطقة بندر جناوه في الإقليم صباح الأحد. لم ترد تقارير عن وقوع أضرار حتى الآن"، مضيفا أنه "تم إرسال فرق من الهلال الأحمر الإيراني إلى المنطقة".
وذكر التلفزيون أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.
ويضم إقليم بوشهر محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية، وقال مسؤول حكومي لـ"رويترز" إنه لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار بالمحطة.
وفي السياق ذاته، أفاد مراسل "دوت الخليج" أن سكان الكويت شعروا بهزة أرضية خفيفة، الأحد، يعتقد أنها ارتداد للزلزال الذي ضرب إيران.
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