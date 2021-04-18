وداعًا للكمامات.. إسرائيل تخفف قيود كورونا بعد انخفاض الإصابات

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال مدير عام وزارة الصحّة، بروفيسور حيزى ليفى، لوسائل الإعلام، إن "هناك انخفاضًا كبيرًا بالإصابات، إلا أنه يجب التصرف بشكل صحيح، لمنع العودة إلى الوراء".

أمّا بخصوص جهاز التعليم، فصادقت الحكومة الإسرائيلية، يوم الإثنين الماضى، على رفع القيود المفروضة على جهاز التعليم والمؤسسات التعليمية.