سفن بريطانيا الحربية تبحر إلى البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت صحيفة "صنداى تايمز"، قالت مصادر بحرية رفيعة فى بريطانيا، أن إرسال هذه السفن يهدف إلى إظهار التضامن مع أوكرانيا وحلفاء بريطانيا فى حلف شمال الأطلسى.
وأوضحت الصحيفة، أن مدمرة مسلحة بصواريخ مضادة للطائرات وفرقاطة مضادة للغواصات ستغادران مجموعة مهام حاملة الطائرات البحرية الملكية فى البحر الأبيض المتوسط، وتتجه عبر مضيق البوسفور إلى البحر الأسود.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، إن الحكومة البريطانية تعمل عن كثب مع أوكرانيا لمراقبة الوضع، وتواصل دعوة روسيا إلى وقف التصعيد، مضيفًا أن "المملكة المتحدة وحلفاءنا الدوليين ثابتون فى دعمنا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".
وكانت التوترات تصاعدت بين روسيا وأوكرانيا وسط حشد للقوات الروسية على طول الحدود، واندلاع اشتباكات فى شرق أوكرانيا بين الجيش والانفصاليين الموالين لروسيا.
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