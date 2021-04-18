أفغانستان: مسلحون يقتلون 8 من أسرة واحدة شرق البلاد

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، قال حاكم إقليم ننكارهار، ضياء الحق أمرخيل، إن "الحادث وقع فى منطقة الشرطة التاسعة فى عاصمة الإقليم جلال آباد".

وأضاف أمرخيل، أن "النتائج الأولية أكدت أن الحادث وقع نتيجة لنزاع بشأن أرض خاصة"، لافتًا إلى تصريحات متحدث باسم الشرطة، والذى قال إنهم يقدرون أنهم يحققون فى الحادث، لكن لم يتم اعتقال أحد بعد.

يذكر أن إقليم ننكارهار، الذى يقع شرق البلاد، وهو معقل لحركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابى، هو إقليم غنى بالسهول وواحد من أهم مناطق الزراعة فى أفغانستان.