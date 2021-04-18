تعرف على توقيتات أختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية اليوم ؟ 2021/04/18 على منصة مدرستي

وفقاً للجدول المعلن من قبل وزارة التعليم السعودية يبدأ اليوم قرابة 5 ملايين طالب وطالبة، أختبارات الفصل الثاني 1442 عبر منصة مدرستي التعليمية للمرحلتين المتوسطة والثانوية العامة، وكانت المملكة قد قدمت مواعيد الاختبارات في كافة المراحل التعليمية لكي تنتهي من جميع الاختبارات قبل حلول أجازة عيد الفطر المبارك، ونشرت وكالة الإنباء السعودية “واس” عن انطلاق اختبارات تقييم الطلاب اليوم الأحد، وأعلنت التوقيتات التي ستبدأ وتنتهي فيها الاختبارات.توقيت الاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية
أعلنت وزارة التعليم السعودية أن أختبارات التقييم للطلاب للصفوف من الثالث الابتدائي حتى السادس الابتدائي، والمرحلة المتوسطة والثانوية ستبدأ من الساعة 12.30 ظهراً حتى الساعة 14.30 ظهراً، عبر منصة مدرستي التعليمية وقالت الوزارة أن اختبارات المرحلة الابتدائية لن تزيد عن 5 أيام، وعدد اختبارات المرحلة المتوسطة لن تزيد عن 6 أيام، والمدة المحددة للثانوية العامة لن تتجاوز 7 أيام.موعد بداية أختبارات جميع المراحل التعليمية على منصة مدرستي
|المرحلة
|الموعد
|المرحلة الابتدائية
|تبدأ من يوم 1 رمضان 1442 الموافق 13 أبريل 2021
|مرحلة رياض الأطفال
|تبدأ من يوم 10 رمضان 1442 الموافق 22 أبريل 2021
|المرحلة الثانوية
|تبدأ من يوم 6 رمضان 1442 الموافق 18 أبريل 2021
دعت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية الأسر التي لها طلاب في مراحل التعليم المختلفة، الذين يبدئون اختباراتهم اليوم إلي تهيئة البيئة المناسبة لأبنائهم كي يؤدوا الاختبارات في جو صحي مناسب، من توفير نظام غذائي مناسب وتوفير الهدوء والبيئة الهادئة لبد الاختبارات في المواعيد المحددة، وتوفير الوسائل التكنولوجية التي تساعد الطالب على أداء الاختبار في أفضل حال، وعدم الضغط على الأبناء لكي يؤدوا الاختبارات في وضع نفسي هادي.موعد إعلان نتيجة الشهادة المتوسطة والثانوية
قال مدير عام التعليم في الرياض / أحمد بن ناصر الوهيبي أن عملية تصحيح الإجابات لن تستغرق وقت، وستكون عملية التقييم إلكترونية لمزيد من الشفافية وضمان أن يأخذ كل طالب حقه، وقال أن النتيجة سوف تكون متاحة لجميع الطلاب عبر نظام نور التعليمي يوم 17 من شهر رمضان الجاري برقم الهوية الوطنية.
الوسوم
وفقاً للجدول المعلن من قبل وزارة التعليم السعودية يبدأ اليوم قرابة 5 ملايين طالب وطالبة، أختبارات الفصل الثاني 1442 عبر منصة مدرستي التعليمية للمرحلتين المتوسطة والثانوية العامة، وكانت المملكة قد قدمت مواعيد الاختبارات في كافة المراحل التعليمية لكي تنتهي من جميع الاختبارات قبل حلول أجازة عيد الفطر المبارك، ونشرت وكالة الإنباء السعودية “واس” عن انطلاق اختبارات تقييم الطلاب اليوم الأحد، وأعلنت التوقيتات التي ستبدأ وتنتهي فيها الاختبارات.توقيت الاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية
أعلنت وزارة التعليم السعودية أن أختبارات التقييم للطلاب للصفوف من الثالث الابتدائي حتى السادس الابتدائي، والمرحلة المتوسطة والثانوية ستبدأ من الساعة 12.30 ظهراً حتى الساعة 14.30 ظهراً، عبر منصة مدرستي التعليمية وقالت الوزارة أن اختبارات المرحلة الابتدائية لن تزيد عن 5 أيام، وعدد اختبارات المرحلة المتوسطة لن تزيد عن 6 أيام، والمدة المحددة للثانوية العامة لن تتجاوز 7 أيام.موعد بداية أختبارات جميع المراحل التعليمية على منصة مدرستي
|المرحلة
|الموعد
|المرحلة الابتدائية
|تبدأ من يوم 1 رمضان 1442 الموافق 13 أبريل 2021
|مرحلة رياض الأطفال
|تبدأ من يوم 10 رمضان 1442 الموافق 22 أبريل 2021
|المرحلة الثانوية
|تبدأ من يوم 6 رمضان 1442 الموافق 18 أبريل 2021
دعت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية الأسر التي لها طلاب في مراحل التعليم المختلفة، الذين يبدئون اختباراتهم اليوم إلي تهيئة البيئة المناسبة لأبنائهم كي يؤدوا الاختبارات في جو صحي مناسب، من توفير نظام غذائي مناسب وتوفير الهدوء والبيئة الهادئة لبد الاختبارات في المواعيد المحددة، وتوفير الوسائل التكنولوجية التي تساعد الطالب على أداء الاختبار في أفضل حال، وعدم الضغط على الأبناء لكي يؤدوا الاختبارات في وضع نفسي هادي.موعد إعلان نتيجة الشهادة المتوسطة والثانوية
قال مدير عام التعليم في الرياض / أحمد بن ناصر الوهيبي أن عملية تصحيح الإجابات لن تستغرق وقت، وستكون عملية التقييم إلكترونية لمزيد من الشفافية وضمان أن يأخذ كل طالب حقه، وقال أن النتيجة سوف تكون متاحة لجميع الطلاب عبر نظام نور التعليمي يوم 17 من شهر رمضان الجاري برقم الهوية الوطنية.
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