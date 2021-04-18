زلزال يضرب إيران وسكان الكويت يشعرون به

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة إقليم بوشهر جنوبي إيران، الأحد، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، حسبما قال التلفزيون الرسمي.
وذكر التلفزيون الرسمي أن "الزلزال ضرب منطقة بندر جناوه في الإقليم صباح الأحد. لم ترد تقارير عن وقوع أضرار حتى الآن"، مضيفا أنه "تم إرسال فرق من الهلال الأحمر الإيراني إلى المنطقة".
وذكر التلفزيون أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.
ويضم إقليم بوشهر محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية، وقال مسؤول حكومي لـ"رويترز" إنه لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار بالمحطة.
وفي الكويت سجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل هزة أرضية بلغت قوتها 5.08 على مقياس ريختر، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".
وقالت الشبكة إن مركز الهزة كان على بعد 90 كيلومترا شمال غربي بوشهر في إيران، و250 من مدينة الكويت.
وأضاف المصدر ذاته أن الهزة التي حدثت في التاسعة وأربعين دقيقة صباح الأحد بالتوقيت المحلي، قد تزامنت مع هزتين محليتين بقوة 2.8 و2.7 درجة على مقياس ريختر.
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